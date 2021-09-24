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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Гройтер Фюрт - Бавария
Гройтер Фюрт - Бавария: обзор матча 24 сентября 2021
Гройтер Фюрт
24.09.2021, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
88'
С. Иттен
10'
Т. Мюллер
31'
Й. Киммих
68'
С. Грисбек (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гройтер Фюрт - Бавария
ГОЛ! 1:3!
С. Иттен
Пас отдал
Т. Тильман
88'
87'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
Л. Горецка
86'
Замена
Й. Станишич
️️️️
Н. Зюле
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Ю. Грин
86'
Желтая карточка
А. Барри
83'
Замена
А. Барри
️️️️
Й. Виллемс
76'
Замена
С. Иттен
️️️️
Б. Хргота
76'
Замена
Т. Тильман
️️️️
С. Грисбек
76'
76'
Замена
С. Гнабри
️️️️
Т. Мюллер
68'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
С. Грисбек
Желтая карточка
Д. Абиама
67'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Х. Нильсен
67'
61'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Сане
Желтая карточка
Н. Виргевер
53'
48'
Красная карточка
Б. Павар
44'
Желтая карточка
Л. Сане
31'
ГОЛ! 0:2!
Й. Киммих
Пас отдал
Л. Сане
Желтая карточка
Б. Хргота
20'
10'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гройтер Фюрт
30
Саша Бурхерт
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Максимилиан Бауэр
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
28
Жереми Дудзяк
АП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Гройтер Фюрт
33
Мариус Функ
ВР
5
Абдурахман Барри
ЦЗ
14
Нуно Сарпей
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
4-1-2-1-2
30
Бурхерт
15
Виллемс
5
Бауэр
24
Виргевер
28
Мейерхофер
13
Грисбек
37
Грин
30
Зегуйн
28
Дудзяк
7
Нильсен
10
Хргота
3-3-1-1-2
1
Нойер
21
Эрнандес
2
Упамекано
25
Зюле
28
Павар
6
Киммих
19
Дэвис
27
Горецка
10
Сане
13
Мюллер
9
Левандовски
15
Виллемс
5
Барри
5
Барри
15
Виллемс
13
Грисбек
11
Тильман
11
Тильман
13
Грисбек
10
Хргота
10
Иттен
10
Иттен
10
Хргота
7
Нильсен
18
Абиама
18
Абиама
7
Нильсен
37
Грин
18
Левелинг
18
Левелинг
37
Грин
25
Зюле
44
Станишич
44
Станишич
25
Зюле
10
Сане
20
Забитцер
20
Забитцер
10
Сане
27
Горецка
10
Мусиала
10
Мусиала
27
Горецка
13
Мюллер
7
Гнабри
7
Гнабри
13
Мюллер
Остались в запасе
Гройтер Фюрт
Бавария
33
Мариус Функ
ВР
14
Нуно Сарпей
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
Главный тренер
Штефан Ляйтль
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
33
Мариус Функ
ВР
14
Нуно Сарпей
ОП
13
Макс Кристиансен
ЦП
8
Нильс Зойферт
ЦП
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Гройтер Фюрт - Бавария
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Спортпарк Ронхоф Томас Зоммер
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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