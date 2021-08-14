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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Штутгарт - Гройтер Фюрт
Штутгарт - Гройтер Фюрт: обзор матча 14 августа 2021
Штутгарт
14.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 1 тур
5 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
30'
В. Эндо
36'
Ф. Клемент
55'
М. Кемпф
61'
Х. Аль-Гаддиуи
76'
М. Кемпф
90+3'
Д. Левелинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штутгарт - Гройтер Фюрт
90'
+3
ГОЛ! 5:1!
Д. Левелинг
85'
Замена
Д. Левелинг
️️️️
Б. Хргота
ГОЛ! 5:0!
М. Кемпф
Пас отдал
Б. Соса
76'
Замена
Э. Томми
️️️️
М. Санко
70'
70'
Замена
А. Файн
️️️️
Ю. Грин
Замена
Д. Дидави
️️️️
М. Климович
65'
Замена
М. Санко
️️️️
Х. Аль-Гаддиуи
65'
ГОЛ! 4:0!
Х. Аль-Гаддиуи
Пас отдал
Б. Соса
61'
58'
Замена
Д. Абиама
️️️️
Х. Нильсен
58'
Замена
Н. Сарпей
️️️️
Н. Зойферт
ГОЛ! 3:0!
М. Кемпф
Пас отдал
Б. Соса
55'
53'
Желтая карточка
П. Зегуйн
ГОЛ! 2:0!
Ф. Клемент
Пас отдал
М. Климович
36'
ГОЛ! 1:0!
В. Эндо
Пас отдал
Ф. Ферстер
30'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
А. Каразор
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
3
Ватару Эндо
ОП
40
Матео Климович
АП
10
Филипп Ферстер
АП
15
Роберто Массимо
ПП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Гройтер Фюрт
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
8
Нильс Зойферт
ЦП
21
Джидеон Юнг
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
30
Пауль Зегуйн
ЦФ
37
Юлиан Грин
ЦФ
28
Марко Мейерхофер
ЦФ
5
Максимилиан Бауэр
ЦФ
30
Саша Бурхерт
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Клинтон Мола
ОП
21
Хироки Ито
ЦП
10
Филипп Клемент
АП
10
Даниэль Дидави
АП
30
Мохамед Санко
ЦФ
Гройтер Фюрт
29
Адриан Файн
ОП
33
Мариус Функ
ЦФ
5
Абдурахман Барри
ЦФ
14
Нуно Сарпей
ЦФ
11
Тимоти Тильман
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
3-3-1-2-1
21
Мюллер
16
Каразор
3
Антон
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
2
Кемпф
15
Массимо
10
Ферстер
40
Климович
18
Аль-Гаддиуи
2-1-5
27
Иттер
4
Хогма
8
Зойферт
30
Зегуйн
30
Бурхерт
5
Бауэр
28
Мейерхофер
37
Грин
Санко
27
Томми
27
Томми
Санко
16
Каразор
10
Клемент
10
Клемент
16
Каразор
40
Климович
10
Дидави
10
Дидави
40
Климович
18
Аль-Гаддиуи
30
Санко
30
Санко
18
Аль-Гаддиуи
37
Грин
29
Файн
29
Файн
37
Грин
8
Зойферт
14
Сарпей
14
Сарпей
8
Зойферт
7
Нильсен
18
Абиама
18
Абиама
7
Нильсен
10
Хргота
18
Левелинг
18
Левелинг
10
Хргота
Остались в запасе
Штутгарт
Гройтер Фюрт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
21
Хироки Ито
ЦП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
33
Мариус Функ
ЦФ
5
Абдурахман Барри
ЦФ
11
Тимоти Тильман
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
6
Клинтон Мола
ОП
21
Хироки Ито
ЦП
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
Остались в запасе
33
Мариус Функ
ЦФ
5
Абдурахман Барри
ЦФ
11
Тимоти Тильман
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Штутгарт - Гройтер Фюрт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
МХПАрена
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