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Судьи
Главный судья:
Патрисио Лоустау
Материалы

Бразилия - Чили

03.07.2021, Суббота, 03:00 мск Кубок Америки, 1/4 финала Бразилия - Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
18 тур
11 октября, среда 02:30 Бразилия 3:0 Чили
1 тур
9 октября, пятница 02:30 Чили 2:0 Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные 2015

29 марта, воскресенье 17:00 Бразилия 1:0 Чили
Чемпионат мира 2014
1/8 финала
28 июня, суббота 20:00 Бразилия 1:1
(3:2)п		 Чили
Товарищеские матчи. Сборные 2013

20 ноября, среда 04:00 Бразилия 2:1 Чили

25 апреля, четверг 05:00 Бразилия 2:2 Чили
Чемпионат мира 2010
1/8 финала
28 июня, понедельник 22:30 Бразилия 3:0 Чили
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