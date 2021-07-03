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Перу - Парагвай
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Судьи
Главный судья:
Эстебан Остойич
Материалы
3 июля 2021
02:17
Кубок Америки. Сборная Перу в 1/4 финала прошла Парагвай, в матче 6 голов и 2 удаления
Главная
Кубок Америки
Расписание матчей
Перу - Парагвай
Перу - Парагвай
03.07.2021, Суббота, 00:00 мск
Кубок Америки, 1/4 финала
Перу
-
Парагвай
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Протокол
История игр
Комментарии
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
1 тур
9 октября, пятница
01:30
Парагвай
2:2
Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2017
9 июня, пятница
00:01
Перу
1:0
Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
11 тур
11 ноября, пятница
02:30
Парагвай
1:4
Перу
3 тур
14 ноября, суббота
05:15
Перу
1:0
Парагвай
Кубок Америки 2015
Групповой этап, Матч за 3-е место
4 июля, суббота
02:30
Перу
2:0
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные 2014
19 ноября, среда
04:00
Перу
2:1
Парагвай
15 ноября, суббота
02:00
Парагвай
2:1
Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
10 тур
17 октября, среда
02:00
Парагвай
1:0
Перу
1 тур
8 октября, суббота
07:15
Перу
2:0
Парагвай
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