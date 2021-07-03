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Судьи
Главный судья:
Эстебан Остойич
Материалы

Перу - Парагвай

03.07.2021, Суббота, 00:00 мск Кубок Америки, 1/4 финала Перу - Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
1 тур
9 октября, пятница 01:30 Парагвай 2:2 Перу
Товарищеские матчи. Сборные 2017

9 июня, пятница 00:01 Перу 1:0 Парагвай
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
11 тур
11 ноября, пятница 02:30 Парагвай 1:4 Перу
3 тур
14 ноября, суббота 05:15 Перу 1:0 Парагвай
Кубок Америки 2015
Групповой этап, Матч за 3-е место
4 июля, суббота 02:30 Перу 2:0 Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные 2014

19 ноября, среда 04:00 Перу 2:1 Парагвай

15 ноября, суббота 02:00 Парагвай 2:1 Перу
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
10 тур
17 октября, среда 02:00 Парагвай 1:0 Перу
1 тур
8 октября, суббота 07:15 Перу 2:0 Парагвай
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