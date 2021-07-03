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Расписание матчей
Кубок Америки
Перу - Парагвай
Перу - Парагвай: обзор матча 03 июля 2021
Перу
03.07.2021, суббота, 00:00
Кубок Америки, 1/4 финала
3 : 3
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Парагвай
21'
Д. Лападула
40'
Д. Лападула
80'
Й. Йотун
11'
Г. Гомес
54'
Х. Алонсо
90'
Г. Авалос
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Перу - Парагвай
ГОЛ!
М. Трауко
4:3
Пенальти не реализован!
А. Эспинола
Пенальти не реализован!
К. Куэва
ГОЛ!
Р. Пирис
3:3
ГОЛ!
Р. Тапиа
3:2
Пенальти не реализован!
Б. Самудио
Пенальти не реализован!
С. Орменьо
Пенальти не реализован!
Э. Мартинес
ГОЛ!
Й. Йотун
2:2
ГОЛ!
Х. Алонсо
1:2
ГОЛ!
Д. Лападула
1:1
ГОЛ!
А. Ромеро
0:1
Замена
К. Лора
️️️️
А. Корсо
90'
+2
90'
ГОЛ! 3:3!
Г. Авалос
87'
Желтая карточка
А. Эспинола
Вторая желтая
А. Каррильо
85'
83'
Замена
Г. Авалос
️️️️
Р. Санчес
83'
Замена
Х. Энкисо
️️️️
С. Арсамендия
ГОЛ! 3:2!
Й. Йотун
Пас отдал
А. Каррильо
80'
79'
Замена
Р. Пирис
️️️️
М. Вилласанти
Желтая карточка
А. Каррильо
75'
68'
Замена
Б. Самудио
️️️️
К. Гонсалес
Желтая карточка
К. Куэва
60'
Замена
С. Орменьо
️️️️
С. Пенья
60'
54'
ГОЛ! 2:2!
Х. Алонсо
49'
Желтая карточка
М. Вилласанти
46'
Замена
Р. Рохас
️️️️
А. Лусена
45'
+3
Вторая желтая
Г. Гомес
42'
Желтая карточка
Г. Гомес
ГОЛ! 2:1!
Д. Лападула
Пас отдал
Й. Йотун
40'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лападула
Пас отдал
А. Каррильо
21'
Желтая карточка
А. Сантамария
15'
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
19
Йошимар Йотун
ЦП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
ЦП
9
Джанлука Лападула
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Парагвай
1
Антони Сильва
ВР
24
Эктор Мартинес
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Альберто Эспинола
ПЗ
23
Сантьяго Арсамендия
ЛП
16
Анхель Лусена
ЦП
20
Матиас Вилласанти
ЦП
11
Анхел Ромеро
ПП
20
Ричард Санчес
ЦФ
7
Карлос Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Перу
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
17
Мартин Тавара
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
18
Луис Иберико
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
2
Роберт Рохас
ЦЗ
3
Омар Альдрете
ЦЗ
18
Брайан Самудио
ЛВ
14
Адриан Кубас
ОП
26
Роберт Пирис
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
14
Брайан Охеда
ЦП
17
Каку
АП
19
Хулио Энкисо
ПВ
21
Габриэль Авалос
ЦФ
4-1-3-2
1
Галлезе
6
Трауко
4
Сантамария
15
Рамос
3
Корсо
13
Тапиа
19
Йотун
10
Куэва
10
Пенья
9
Лападула
18
Каррильо
4-4-2
1
Сильва
13
Эспинола
6
Алонсо
15
Гомес
24
Мартинес
11
Ромеро
16
Лусена
20
Вилласанти
23
Арсамендия
7
Гонсалес
20
Санчес
10
Пенья
18
Орменьо
18
Орменьо
10
Пенья
3
Корсо
26
Лора
26
Лора
3
Корсо
16
Лусена
2
Рохас
2
Рохас
16
Лусена
7
Гонсалес
18
Самудио
18
Самудио
7
Гонсалес
20
Вилласанти
26
Пирис
26
Пирис
20
Вилласанти
23
Арсамендия
19
Энкисо
19
Энкисо
23
Арсамендия
20
Санчес
21
Авалос
21
Авалос
20
Санчес
Остались в запасе
Перу
Парагвай
18
Луис Иберико
ЦФ
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Маркос Лопес
ЛЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
17
Мартин Тавара
ЦП
20
Алекс Валера
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
17
Каку
АП
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
21
Оскар Ромеро
ЦП
3
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
14
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
18
Луис Иберико
ЦФ
21
Хосе Карвальо
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Маркос Лопес
ЛЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
17
Мартин Тавара
ЦП
20
Алекс Валера
ЦФ
Остались в запасе
17
Каку
АП
12
Альфредо Агилар
ВР
22
Херардо Ортис
ВР
21
Оскар Ромеро
ЦП
3
Омар Альдрете
ЦЗ
14
Адриан Кубас
ОП
14
Брайан Охеда
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Перу - Парагвай
3
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
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