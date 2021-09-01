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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Катар - Сербия
Катар - Сербия: обзор матча 01 сентября 2021
Катар
01.09.2021, среда, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 4
Завершен
Сербия
2'
Б. Хухи (АГ)
18'
Л. Йович
60'
Д. Влахович
85'
Н. Миленкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Катар - Сербия
85'
ГОЛ! 0:4!
Н. Миленкович
Пас отдал
А. Живкович
76'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Лазович
Замена
А. Мадибо
️️️️
К. Будиаф
73'
63'
Замена
️️️️
Н. Максимович
Замена
️️️️
Х. Аль-Хайдос
61'
60'
ГОЛ! 0:3!
Д. Влахович
Пас отдал
Ф. Джуричич
56'
Замена
️️️️
Н. Гудель
55'
Замена
А. Живкович
️️️️
В. Бирманчевич
46'
Замена
М. Велькович
️️️️
М. Настасич
46'
Замена
М. Свилар
️️️️
П. Райкович
18'
ГОЛ! 0:2!
Л. Йович
Пас отдал
Д. Влахович
2'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Хухи
Пас отдал
Ф. Джуричич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катар
3
Абделькарим Хассан
ЦЗ
12
Карим Будиаф
ЦФ
1
Саад Аль-Шиб
ЦФ
2
Педро Мигель
ЦФ
5
Тарек Салман
ЦФ
16
Буалем Хухи
ЦФ
15
Бассам аль-Рави
ЦФ
10
Хасан Аль-Хайдос
ЦФ
4
Мохаммед Ваад
ЦФ
7
Ахмед Аль-Аелдин
ЦФ
19
Алмоез Али
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
5
Матия Настасич
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
23
Душан Влахович
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Катар
1
Махмуд Абунада
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
23
Ассим Мадибо
ЦФ
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
0
Миле Свилар
ВР
17
Алекса Терзич
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
1-5
3
Хассан
10
Аль-Хайдос
19
Али
7
Аль-Аелдин
4
Ваад
15
аль-Рави
3-3-2-2
1
Райкович
5
Настасич
4
Миленкович
3
Павлович
6
Гудель
5
Максимович
22
Лазович
21
Джуричич
14
Бирманчевич
8
Йович
23
Влахович
12
Будиаф
23
Мадибо
23
Мадибо
12
Будиаф
1
Райкович
0
Свилар
0
Свилар
1
Райкович
5
Настасич
13
Велькович
13
Велькович
5
Настасич
14
Бирманчевич
14
Живкович
14
Живкович
14
Бирманчевич
22
Лазович
7
Радоньич
7
Радоньич
22
Лазович
Остались в запасе
Катар
Сербия
1
Махмуд Абунада
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Главный тренер
Феликс Санчес
17
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
1
Махмуд Абунада
ВР
22
Мешаал Баршам
ВР
18
Султан Аль-Брейк
ЦЗ
2
Юсуф Абдурисаг
ЦФ
Остались в запасе
17
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
13
Стефан Митрович
ЦЗ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
Главный тренер
Феликс Санчес
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Катар - Сербия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Катар
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Катар
- : -
23.12.2027
Таиланд
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 1
17.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
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