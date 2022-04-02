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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Сент-Миррен
Мазервелл - Сент-Миррен: обзор матча 02 апреля 2022
Мазервелл
02.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
4 : 2
Завершен
Сент-Миррен
20'
Ш. Госс
21'
К. Шилдс
76'
Р. Тейт (АГ)
14'
И. Брофи
38'
C. McCarthy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Сент-Миррен
80'
Желтая карточка
А. Пауэр
79'
Замена
К. Мэйн
️️️️
Р. Тейт
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
Р. Тейт
76'
Замена
Л. Доннелли
️️️️
Ш. Госс
75'
Замена
Р. Тирни
️️️️
J. Efford
74'
72'
Замена
А. Грейв
️️️️
И. Эрхахон
38'
ГОЛ! 2:2!
C. McCarthy
ГОЛ! 2:1!
К. Шилдс
Пас отдал
К. ван Веен
21'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Госс
Пас отдал
К. Шилдс
20'
14'
ГОЛ! 0:1!
И. Брофи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
28
Joseph Efford
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
21
Итан Эрхахон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Мазервелл
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
11
Каин Вулери
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
Сент-Миррен
13
Алекс Гогич
ОП
27
Петер Урминский
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
3-1-5
31
Келли
15
5
Лами
2
О'Доннелл
8
Слаттери
99
ван Веен
15
8
16
Госс
29
Шилдс
3-3-4
36
22
Фрэйзер
15
2
Тейт
4
Пауэр
25
Ронан
11
Джонс
5
Шонесси
27
Брофи
17
21
Эрхахон
28
26
Тирни
26
Тирни
28
16
Госс
4
Доннелли
4
Доннелли
16
Госс
2
Тейт
30
Мэйн
30
Мэйн
2
Тейт
21
Эрхахон
21
Грейв
21
Грейв
21
Эрхахон
Остались в запасе
Мазервелл
Сент-Миррен
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
11
Каин Вулери
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
13
Алекс Гогич
ОП
27
Петер Урминский
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
11
Каин Вулери
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
Остались в запасе
13
Алекс Гогич
ОП
27
Петер Урминский
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Мазервелл - Сент-Миррен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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