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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Данди
Мазервелл - Данди: обзор матча 05 марта 2022
Мазервелл
05.03.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Данди
18'
J. Efford
6'
P. McMullan
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мазервелл - Данди
83'
Желтая карточка
S. Byrne
82'
Замена
Д. Маллиган
️️️️
D. McDaid
Замена
К. Слаттери
️️️️
М. О'Хара
77'
Замена
Р. Тирни
️️️️
Ш. Госс
76'
57'
Замена
J. Chapman
️️️️
В. Дэйли-Кэмпбелл
54'
Желтая карточка
В. Дэйли-Кэмпбелл
ГОЛ! 1:1!
J. Efford
Пас отдал
К. ван Веен
18'
6'
ГОЛ! 0:1!
P. McMullan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Мазервелл
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
26
Росс Тирни
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Данди
4
Liam Fontaine
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
4-5
31
Келли
40
Ояла
5
Лами
5
О'Хара
2
О'Доннелл
16
Госс
28
99
ван Веен
11
Вулери
4
Доннелли
3-2-3-2
30
3
20
Дэйли-Кэмпбелл
5
2
6
8
27
8
5
Суини
10
5
О'Хара
8
Слаттери
8
Слаттери
5
О'Хара
16
Госс
26
Тирни
26
Тирни
16
Госс
27
8
Маллиган
8
Маллиган
27
20
Дэйли-Кэмпбелл
14
14
20
Дэйли-Кэмпбелл
Остались в запасе
Мазервелл
Данди
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
11
Джордан Робертс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
4
Liam Fontaine
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
29
Лайам Шоу
ОП
11
Джордан Робертс
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Остались в запасе
4
Liam Fontaine
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Мазервелл - Данди
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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