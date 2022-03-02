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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Абердин
Хартс - Абердин: обзор матча 02 марта 2022
Хартс
02.03.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 0
Завершен
Абердин
38'
Д. Суттар
60'
С. Кингсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хартс - Абердин
Замена
Э. Халидэй
️️️️
Л. Бойс
86'
Замена
Д. Джиннелли
️️️️
Г. Маккей-Стивен
76'
Замена
П. Харинг
️️️️
К. Девлин
76'
75'
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Д. Хайес
75'
Замена
D. McGeouch
️️️️
С. Браун
70'
Пенальти не реализован!
Л. Фергюсон
67'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
К. Бэррон
Желтая карточка
К. Девлин
66'
ГОЛ! 2:0!
С. Кингсли
60'
54'
Замена
К. Макленнан
️️️️
М. Кеннеди
ГОЛ! 1:0!
Д. Суттар
38'
37'
Желтая карточка
С. Браун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
13
Натаниэль Аткинсон
ПЗ
6
Бени Банингиме
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
9
Эллис Симмс
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
Абердин
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
3-4-3
1
Гордон
4
Суттар
3
Кингсли
13
Аткинсон
6
Банингиме
11
Маккей-Стивен
10
Маккей
14
Девлин
27
Бойс
9
Симмс
4
Хэлкетт
1-5-1-3
1
Льюис
31
Галлахер
17
Хайес
8
Браун
10
Кеннеди
19
Фергюсон
18
Бэррон
14
Ожо
21
Рамирес
4
Бейтс
17
Бесуйен
27
Бойс
11
Халидэй
11
Халидэй
27
Бойс
14
Девлин
5
Харинг
5
Харинг
14
Девлин
11
Маккей-Стивен
11
Джиннелли
11
Джиннелли
11
Маккей-Стивен
17
Хайес
3
МакКензи
3
МакКензи
17
Хайес
8
Браун
21
21
8
Браун
18
Бэррон
21
Йенкс
21
Йенкс
18
Бэррон
10
Кеннеди
11
Макленнан
11
Макленнан
10
Кеннеди
Остались в запасе
Хартс
Абердин
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
22
Jack Milne
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
20
Алекс Кокрейн
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Остались в запасе
22
Jack Milne
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хартс - Абердин
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Тайнкасл
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