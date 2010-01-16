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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Интер
Бари - Интер: обзор матча 16 января 2010
Бари
16.01.2010, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Интер
60'
П. Баррето (П)
64'
П. Баррето (П)
69'
Г. Пандев
74'
Д. Милито (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Интер
Желтая карточка
Н. Бельмонте
Замена
П. Камата
️️️️
Э. Альварес
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
М. Балотелли
Замена
Э. Ривас
️️️️
В. Коман
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Милито
Желтая карточка
Л. Бонуччи
ГОЛ! 2:1!
Г. Пандев
Замена
Р. Куарежма
️️️️
С. Мунтари
Замена
Д. Сантон
️️️️
В. Самуэль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
П. Баррето
Желтая карточка
Лусио
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Баррето
Желтая карточка
В. Самуэль
Желтая карточка
А. Паризи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
(К)
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Владимир Коман
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
2
Иван Кордоба
ЛЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
21
Горан Пандев
ЛФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
27
Эмануэль Ривас
ЛП
10
Педро Камата
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
44
Себастьян Карлсен
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
21
Паризи
5
Масиелло
19
Бонуччи
14
Бельмонте
78
Коман
14
Гацци
5
Донати
27
Альварес
10
Баррето
69
Меджиорини
4-2-1-3
20
Сезар
13
Майкон
6
Самуэль
2
Лусио
2
Кордоба
4
Дзанетти
4
Мунтари
10
Снейдер
22
Милито
45
Балотелли
21
Пандев
27
Альварес
10
Камата
10
Камата
27
Альварес
78
Коман
27
Ривас
27
Ривас
78
Коман
6
Самуэль
18
Сантон
18
Сантон
6
Самуэль
45
Балотелли
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
45
Балотелли
4
Мунтари
7
Куарежма
7
Куарежма
4
Мунтари
Остались в запасе
Бари
Интер
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
44
Себастьян Карлсен
ЦП
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Остались в запасе
44
Себастьян Карлсен
ЦП
0
Франческо Тольдо
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Бари - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Сан Никола
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Россия 2" 22:40 (прямая)
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