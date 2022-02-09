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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Мазервелл
Данди Юнайтед - Мазервелл: обзор матча 09 февраля 2022
Данди Юнайтед
09.02.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Мазервелл
29'
Д. Левитт
59'
Т. Уотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди Юнайтед - Мазервелл
88'
Желтая карточка
К. ван Веен
Замена
S. McMann
️️️️
И. Нисканен
86'
76'
Замена
К. Шилдс
️️️️
Ш. Госс
Замена
Н. Кларк
️️️️
К. МакДональд
73'
63'
Замена
К. ван Веен
️️️️
Д. Робертс
63'
Замена
Р. Тирни
️️️️
К. Вулери
ГОЛ! 2:0!
Т. Уотт
Пас отдал
И. Нисканен
59'
ГОЛ! 1:0!
Д. Левитт
29'
26'
Желтая карточка
К. Слаттери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
29
Кевин МакДональд
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
36
M. McNulty
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
28
Joseph Efford
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
16
Tim Akinola
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Мазервелл
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Лайам Шоу
ОП
26
Росс Тирни
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
1-1-5
29
МакДональд
63
Левитт
6
32
Уотт
6
Харкс
21
Нисканен
66
Батчер
2-1-5
31
Келли
15
40
Ояла
8
Слаттери
11
Робертс
16
Госс
11
Вулери
15
4
Доннелли
21
Нисканен
33
33
21
Нисканен
29
МакДональд
10
Кларк
10
Кларк
29
МакДональд
11
Вулери
26
Тирни
26
Тирни
11
Вулери
16
Госс
29
Шилдс
29
Шилдс
16
Госс
11
Робертс
99
ван Веен
99
ван Веен
11
Робертс
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Мазервелл
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Tim Akinola
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Лайам Шоу
ОП
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
16
Tim Akinola
ЦП
29
Miller Thomson
ЦП
16
Rory Macleod
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Остались в запасе
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Лайам Шоу
ОП
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Данди Юнайтед - Мазервелл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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