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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Селтик
Абердин - Селтик: обзор матча 09 февраля 2022
Абердин
09.02.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
2 : 3
Завершен
Селтик
56'
К. Рамирес
61'
Л. Фергюсон
17'
Жота
20'
М. О'Райли
62'
Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Селтик
89'
Замена
Д. Форрест
️️️️
Л. Абада
89'
Замена
Т. Рогич
️️️️
М. О'Райли
76'
Замена
Г. Якумакис
️️️️
Д. Маэда
76'
Замена
Н. Биттон
️️️️
Р. Хатате
Желтая карточка
Д. Галлахер
64'
62'
ГОЛ! 2:3!
Жота
Пас отдал
Э. Ролстон
61'
Желтая карточка
Жота
ГОЛ! 2:2!
Л. Фергюсон
Пас отдал
Ф. Ожо
61'
ГОЛ! 1:2!
К. Рамирес
Пас отдал
Ф. Ожо
56'
Желтая карточка
Д. Бейтс
49'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
К. Рэмзи
46'
Замена
Ф. Ожо
️️️️
D. McGeouch
46'
20'
ГОЛ! 0:2!
М. О'Райли
17'
ГОЛ! 0:1!
Жота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
2
Росс МакКрори
ЦЗ
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
1
Джо Харт
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
33
Мэтт О'Райли
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
5
Рео Хатате
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
38
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Абердин
3
Джек МакКензи
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
55
Нир Биттон
ОП
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Том Рогич
АП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Албиан Айети
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
3-4-4
2
МакКрори
31
Галлахер
47
Рэмзи
21
19
Фергюсон
8
Браун
17
Хайес
4
Бейтс
33
17
Бесуйен
21
Рамирес
4-3-2-1
1
Харт
15
Старфельт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
32
Тэйлор
33
О'Райли
42
МакГрегор
5
Хатате
11
Абада
7
Жота
38
Маэда
21
14
Ожо
14
Ожо
21
47
Рэмзи
10
Кеннеди
10
Кеннеди
47
Рэмзи
11
Абада
49
Форрест
49
Форрест
11
Абада
5
Хатате
55
Биттон
55
Биттон
5
Хатате
33
О'Райли
7
Рогич
7
Рогич
33
О'Райли
38
Маэда
7
Якумакис
7
Якумакис
38
Маэда
Остались в запасе
Абердин
Селтик
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
22
Jack Milne
ЦП
28
Michael Ruth
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
25
Том Ричи
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
10
Майкл Джонстон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
9
Албиан Айети
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Абердин - Селтик
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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