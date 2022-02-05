Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Абердин
Ливингстон - Абердин: обзор матча 05 февраля 2022
Ливингстон
05.02.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Абердин
8'
А. Обилейе
49'
А. Форрест
66'
К. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Абердин
90'
+1
Желтая карточка
Д. МакКензи
Замена
О. Бэйли
️️️️
C. Chukwuemeka
90'
+1
87'
Желтая карточка
Ф. Ожо
Замена
М. Бойес
️️️️
Б. Андерсон
84'
Замена
М. Бойес
️️️️
А. Форрест
84'
84'
Замена
J. Emmanuel-Thomas
️️️️
А. Монтгомери
82'
Желтая карточка
В. Бесуйен
Вторая желтая
К. Монтано
82'
Желтая карточка
М. Стриек
73'
Желтая карточка
С. Питтман
71'
71'
Желтая карточка
Д. Хайес
Желтая карточка
А. Форрест
68'
66'
ГОЛ! 2:1!
К. Рамирес
64'
Замена
М. Кеннеди
️️️️
К. Рэмзи
ГОЛ! 2:0!
А. Форрест
Пас отдал
К. Монтано
49'
46'
Замена
Д. МакКензи
️️️️
Д. Хайес
Замена
С. Питтман
️️️️
A. Lewis
46'
Желтая карточка
A. Lewis
45'
+1
Желтая карточка
С. Омеонга
41'
Желтая карточка
Д. Фицуотер
38'
Желтая карточка
К. Монтано
23'
ГОЛ! 1:0!
А. Обилейе
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
14
Алан Форрест
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
2
Росс МакКрори
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
17
Висенте Бесуйен
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
27
Один Бэйли
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
23
Caleb Chukwuemeka
ЦФ
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
Абердин
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
1-3-5
67
Обилейе
2
Девлин
3
8
Холт
29
Пенрис
19
Андерсон
26
Монтано
40
Омеонга
5
Фицуотер
3-4-4
47
Рэмзи
2
МакКрори
3
Монтгомери
21
Йенкс
19
Фергюсон
14
Ожо
17
Хайес
17
Бесуйен
4
Бейтс
33
21
Рамирес
27
Бэйли
27
Бэйли
3
8
Питтман
8
Питтман
3
23
23
14
Форрест
4
Бойес
4
Бойес
14
Форрест
17
Хайес
3
МакКензи
3
МакКензи
17
Хайес
47
Рэмзи
10
Кеннеди
10
Кеннеди
47
Рэмзи
3
Монтгомери
9
9
3
Монтгомери
Остались в запасе
Ливингстон
Абердин
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
16
Шон Келли
ЦЗ
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
Остались в запасе
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Ливингстон - Абердин
7
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
7
4
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
Все
Ливингстон
Абердин
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+