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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Мазервелл
Сент-Миррен - Мазервелл: обзор матча 01 февраля 2022
Сент-Миррен
01.02.2022, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Мазервелл
81'
А. Гогич
90+2'
Р. Тирни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Мазервелл
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Р. Тирни
Пас отдал
К. Вулери
Замена
И. Эрхахон
️️️️
К. Ронан
87'
83'
Замена
Д. Робертс
️️️️
N. McGinley
ГОЛ! 1:0!
А. Гогич
Пас отдал
К. Ронан
81'
74'
Замена
К. Вулери
️️️️
К. Слаттери
Замена
Р. Флинн
️️️️
Д. Джонс
69'
Замена
Л. Эрвин
️️️️
J. Henderson
59'
40'
Замена
Р. Тирни
️️️️
Л. Шоу
34'
Желтая карточка
К. Слаттери
Замена
А. Гогич
️️️️
И. Брофи
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
11
Грег Килти
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
29
Лайам Шоу
ОП
8
Каллум Слаттери
ЦП
16
Шон Госс
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
13
Алекс Гогич
ОП
44
Matthew Millar
ЦП
94
Ли Эрвин
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
Мазервелл
32
Victor Nirennold
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
26
Росс Тирни
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
2-3-5
22
Фрэйзер
2
Тейт
11
Джонс
25
Ронан
4
Пауэр
5
Шонесси
27
Брофи
17
18
Данн
31
Анвик
2-1-1-5
31
Келли
2
О'Доннелл
15
29
Шоу
8
Слаттери
15
99
ван Веен
19
4
Доннелли
33
27
Брофи
13
Гогич
13
Гогич
27
Брофи
17
94
Эрвин
94
Эрвин
17
11
Джонс
8
Флинн
8
Флинн
11
Джонс
25
Ронан
21
Эрхахон
21
Эрхахон
25
Ронан
19
11
Робертс
11
Робертс
19
29
Шоу
26
Тирни
26
Тирни
29
Шоу
8
Слаттери
11
Вулери
11
Вулери
8
Слаттери
Остались в запасе
Сент-Миррен
Мазервелл
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
Главный тренер
Стивен Робинсон
32
Victor Nirennold
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
Остались в запасе
32
Victor Nirennold
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
28
Joseph Efford
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Сент-Миррен - Мазервелл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
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