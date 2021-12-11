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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Джонстон - Абердин
Сент-Джонстон - Абердин: обзор матча 11 декабря 2021
Сент-Джонстон
11.12.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Абердин
84'
Т. Йенкс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Джонстон - Абердин
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
А. Кроуфорд
87'
Замена
M. O'Halloran
️️️️
Ш. Руни
87'
85'
Желтая карточка
К. Рамирес
Желтая карточка
З. Кларк
84'
84'
ГОЛ! 0:1!
Т. Йенкс
80'
Замена
К. Макленнан
️️️️
М. Уоткинс
77'
Желтая карточка
Д. Бейтс
Желтая карточка
Ш. Руни
77'
76'
Желтая карточка
М. Уоткинс
65'
Замена
Т. Йенкс
️️️️
J. Emmanuel-Thomas
Замена
Э. Вертайнен
️️️️
G. Middleton
62'
Желтая карточка
L. Craig
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
4
Лайам Гордон
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
26
Шон Руни
ПЗ
7
Craig Bryson
ЦП
0
L. Craig
ЦП
21
Али Кроуфорд
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
20
Крис Кейн
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
99
Lars Dendoncker
ЦФ
13
Вив Соломон-Отабор
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
Абердин
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Тедди Йенкс
ЦП
23
Austin Samuels
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
3-2-2-3
28
Кларк
5
МакКарт
2
Браун
24
4
Гордон
26
Руни
7
0
20
Кейн
45
21
Кроуфорд
1-5-4
1
Льюис
2
МакКрори
26
Хеджс
17
Хайес
19
Фергюсон
8
Браун
14
Ожо
4
Бейтс
9
23
Уоткинс
21
Рамирес
45
23
Вертайнен
23
Вертайнен
45
21
Кроуфорд
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
21
Кроуфорд
26
Руни
17
17
26
Руни
9
21
Йенкс
21
Йенкс
9
23
Уоткинс
11
Макленнан
11
Макленнан
23
Уоткинс
Остались в запасе
Сент-Джонстон
Абердин
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
23
Austin Samuels
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
35
John Moreland
ЦП
99
Lars Dendoncker
ЦФ
Остались в запасе
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
23
Austin Samuels
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Сент-Джонстон - Абердин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Макдиармид Парк
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