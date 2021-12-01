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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Ливингстон
Абердин - Ливингстон: обзор матча 01 декабря 2021
Абердин
01.12.2021, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
2 : 0
Завершен
Ливингстон
23'
Р. Хеджс
76'
Д. Бейтс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Ливингстон
Замена
A. Samuels
️️️️
Р. Хеджс
84'
Замена
К. Макленнан
️️️️
К. Рамирес
83'
Замена
Н. МакГинн
️️️️
М. Уоткинс
80'
ГОЛ! 2:0!
Д. Бейтс
Пас отдал
Д. Хайес
76'
64'
Замена
Д. Пенрис
️️️️
А. Форрест
61'
Вторая желтая
Д. Лонгридж
47'
Желтая карточка
Д. Лонгридж
46'
Замена
J. Hamilton
️️️️
Б. Андерсон
46'
Замена
Э. Шайнни
️️️️
А. Обилейе
ГОЛ! 1:0!
Р. Хеджс
Пас отдал
К. Рамирес
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
21
Тедди Йенкс
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
22
Эндрю Шайнни
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
1-5-4
1
Льюис
2
МакКрори
17
Хайес
19
Фергюсон
8
Браун
26
Хеджс
14
Ожо
4
Бейтс
23
Уоткинс
21
Рамирес
9
1-3-5
67
Обилейе
2
Девлин
8
Холт
27
Бэйли
14
Форрест
5
Фицуотер
4
40
Омеонга
3
Лонгридж
23
Уоткинс
38
МакГинн
38
МакГинн
23
Уоткинс
21
Рамирес
11
Макленнан
11
Макленнан
21
Рамирес
26
Хеджс
23
23
26
Хеджс
67
Обилейе
22
Шайнни
22
Шайнни
67
Обилейе
14
Форрест
29
Пенрис
29
Пенрис
14
Форрест
19
Андерсон
38
38
19
Андерсон
Остались в запасе
Абердин
Ливингстон
21
Тедди Йенкс
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Остались в запасе
21
Тедди Йенкс
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
Остались в запасе
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
10
Craig Sibbald
ЦЗ
40
Gary Maley
ЦФ
15
Harry Panayiotou
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Статистика матча Абердин - Ливингстон
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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