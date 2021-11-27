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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Мазервелл
Данди - Мазервелл: обзор матча 27 ноября 2021
Данди
27.11.2021, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 0
Завершен
Мазервелл
19'
Л. МакКован
26'
Д. Маллен
49'
Р. Суини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Мазервелл
81'
Желтая карточка
Д. Робертс
Желтая карточка
L. Fontaine
76'
Замена
C. Elliot
️️️️
M. Anderson
67'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
P. McGowan
64'
Желтая карточка
Р. Суини
59'
58'
Желтая карточка
B. Mugabi
Замена
L. Fontaine
️️️️
L. Ashcroft
53'
ГОЛ! 3:0!
Р. Суини
Пас отдал
L. Ashcroft
49'
46'
Замена
К. ван Веен
️️️️
К. Шилдс
46'
Замена
Д. Робертс
️️️️
L. David Grimshaw
Желтая карточка
Д. Маллен
45'
ГОЛ! 2:0!
Д. Маллен
Пас отдал
Л. МакКован
26'
ГОЛ! 1:0!
Л. МакКован
19'
10'
Желтая карточка
К. Слаттери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
11
Каин Вулери
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Мазервелл
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
3-3-4
1
2
5
3
26
10
8
21
Маллен
14
МакКован
5
Суини
10
4-1-5
31
Келли
5
Лами
22
4
15
8
Слаттери
11
Вулери
32
Уотт
29
Шилдс
19
15
5
4
4
5
8
16
16
8
10
29
Гриффитс
29
Гриффитс
10
29
Шилдс
99
ван Веен
99
ван Веен
29
Шилдс
4
11
Робертс
11
Робертс
4
Остались в запасе
Данди
Мазервелл
19
Corey Panter
ЦЗ
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
48
Calum Lamb
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Остались в запасе
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Данди - Мазервелл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
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1 : 1
07.11.2026
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Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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