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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Хартс
Абердин - Хартс: обзор матча 30 октября 2021
Абердин
30.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Хартс
49'
М. Уоткинс
69'
Л. Фергюсон
45+2'
Д. Суттар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Хартс
89'
Красная карточка
Э. Халидэй
Замена
Н. МакГинн
️️️️
D. McGeouch
88'
86'
Желтая карточка
К. Хэлкетт
Замена
Д. Хайес
️️️️
М. Уоткинс
85'
Желтая карточка
D. Campbell
82'
72'
Замена
Э. Халидэй
️️️️
А. Кокрейн
ГОЛ! 2:1!
Л. Фергюсон
Пас отдал
D. McGeouch
69'
61'
Желтая карточка
Б. Вудберн
Желтая карточка
Р. МакКрори
59'
57'
Замена
Б. Маккей
️️️️
Д. Джиннелли
57'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Г. Маккей-Стивен
ГОЛ! 1:1!
М. Уоткинс
Пас отдал
Р. Хеджс
49'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Суттар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
8
Скотт Браун
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
23
Марли Уоткинс
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
14
Кэмерон Девлин
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
11
Джош Джиннелли
ЦФ
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Абердин
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
8
Aaron McEneff
ЦФ
1-5-4
1
Льюис
2
МакКрори
14
Ожо
19
Фергюсон
21
26
Хеджс
8
Браун
4
Бейтс
16
23
Уоткинс
21
Рамирес
2-4-3
1
Гордон
3
Кингсли
4
Суттар
6
Банингиме
20
Кокрейн
11
Маккей-Стивен
14
Девлин
9
11
Джиннелли
4
Хэлкетт
23
Уоткинс
17
Хайес
17
Хайес
23
Уоткинс
21
38
МакГинн
38
МакГинн
21
20
Кокрейн
11
Халидэй
11
Халидэй
20
Кокрейн
11
Джиннелли
10
Маккей
10
Маккей
11
Джиннелли
11
Маккей-Стивен
7
Вудберн
7
Вудберн
11
Маккей-Стивен
Остались в запасе
Абердин
Хартс
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Абердин - Хартс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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