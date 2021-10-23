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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Мазервелл
Данди Юнайтед - Мазервелл: обзор матча 23 октября 2021
Данди Юнайтед
23.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Мазервелл
35'
Р. Эдвардс
77'
C. Mulgrew
70'
Т. Уотт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди Юнайтед - Мазервелл
Желтая карточка
Р. Эдвардс
89'
85'
Желтая карточка
N. McGinley
82'
Замена
М. О'Хара
️️️️
К. Слаттери
82'
Замена
К. Шилдс
️️️️
К. ван Веен
Замена
L. Appere
️️️️
Н. Кларк
80'
ГОЛ! 2:1!
C. Mulgrew
Пас отдал
Р. Эдвардс
77'
Желтая карточка
Ж. Фукс
73'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Уотт
66'
Желтая карточка
К. ван Веен
59'
Желтая карточка
L. David Grimshaw
ГОЛ! 1:0!
Р. Эдвардс
Пас отдал
C. Mulgrew
35'
34'
Желтая карточка
К. Слаттери
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
6
Иан Харкс
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
11
Каин Вулери
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди Юнайтед
36
Maxime Biamou
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
Мазервелл
5
Марк О'Хара
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
2-1-5
4
33
63
Левитт
8
10
Кларк
21
Нисканен
7
Фукс
25
Эдвардс
4-1-5
31
Келли
2
О'Доннелл
15
4
40
Ояла
8
Слаттери
11
Вулери
99
ван Веен
32
Уотт
16
Госс
19
10
Кларк
9
9
10
Кларк
8
Слаттери
5
О'Хара
5
О'Хара
8
Слаттери
99
ван Веен
29
Шилдс
29
Шилдс
99
ван Веен
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Мазервелл
36
Maxime Biamou
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
22
Barry Maguire
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
36
Maxime Biamou
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
43
Kerr Smith
ЦФ
21
Declan Glass
ЦФ
14
Florent Hoti
ЦФ
23
Logan Chalmers
ЦФ
Остались в запасе
22
Barry Maguire
ЦЗ
11
Джордан Робертс
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Данди Юнайтед - Мазервелл
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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