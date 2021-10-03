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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Селтик
Абердин - Селтик: обзор матча 03 октября 2021
Абердин
03.10.2021, воскресенье, 14:00
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Селтик
56'
Л. Фергюсон
11'
К. Фурухаси
84'
Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Селтик
Замена
D. Campbell
️️️️
М. Лонгстафф
88'
84'
ГОЛ! 1:2!
Жота
Пас отдал
А. Монтгомери
Замена
К. Макленнан
️️️️
A. Samuels
79'
Замена
D. McGeouch
️️️️
С. Браун
72'
72'
Замена
Т. Рогич
️️️️
Н. Биттон
72'
Замена
А. Айети
️️️️
Л. Абада
67'
Желтая карточка
Жота
64'
Желтая карточка
Н. Биттон
ГОЛ! 1:1!
Л. Фергюсон
Пас отдал
К. Рэмзи
56'
35'
Желтая карточка
Д. Тернбулл
11'
ГОЛ! 0:1!
К. Фурухаси
Пас отдал
Д. Тернбулл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
2
Росс МакКрори
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Селтик
1
Джо Харт
ВР
3
Адам Монтгомери
ЛЗ
56
Энтони Ролстон
ЦЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
7
Киого Фурухаси
ЛВ
55
Нир Биттон
ОП
14
Дэвид Тернбулл
ЦП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Лиел Абада
ПВ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Селтик
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Том Рогич
АП
9
Албиан Айети
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
2-4-5
2
МакКрори
3
МакКензи
8
Лонгстафф
19
Фергюсон
17
Хайес
8
Браун
47
Рэмзи
21
Рамирес
23
4
Бейтс
33
4-1-2-3
1
Харт
56
Ролстон
20
Картер-Викерс
15
Старфельт
3
Монтгомери
55
Биттон
14
Тернбулл
42
МакГрегор
11
Абада
7
Жота
7
Фурухаси
8
Браун
21
21
8
Браун
8
Лонгстафф
16
16
8
Лонгстафф
23
11
Макленнан
11
Макленнан
23
55
Биттон
7
Рогич
7
Рогич
55
Биттон
11
Абада
9
Айети
9
Айети
11
Абада
Остались в запасе
Абердин
Селтик
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
26
Jack Gurr
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Анге Постекоглу
Остались в запасе
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
26
Jack Gurr
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Остались в запасе
19
Скотт Бэйн
ВР
5
Лайам Скейлз
ЦЗ
23
Стивен Уэлш
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Анге Постекоглу
Статистика матча Абердин - Селтик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Селтик
Лига Европы, 5 тур
Торренсе
- : -
26.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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