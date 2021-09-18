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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Хартс
Росс Каунти - Хартс: обзор матча 18 сентября 2021
Росс Каунти
18.09.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Хартс
10'
Б. Спиттал
45'
Б. Спиттал
9'
Л. Бойс
66'
С. Кингсли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Росс Каунти - Хартс
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Р. Чарльз-Кук
89'
Замена
К. Уотсон
️️️️
Р. Каллахан
83'
Желтая карточка
Д. Болдуин
72'
66'
ГОЛ! 2:2!
С. Кингсли
Пас отдал
T. Moore
65'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Б. Вудберн
Желтая карточка
Б. Патон
64'
56'
Замена
К. Девлин
️️️️
Г. Маккей-Стивен
ГОЛ! 2:1!
Б. Спиттал
Пас отдал
Р. Чарльз-Кук
45'
42'
Желтая карточка
Б. Вудберн
ГОЛ! 1:1!
Б. Спиттал
Пас отдал
Д. Уайт
10'
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бойс
Пас отдал
Г. Маккей-Стивен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
12
Гарри Пэтон
ЦП
16
Блэйр Спиттал
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
18
Росс Каллахан
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
20
Джек Болдуин
ЦФ
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
4
Джон Суттар
ЦЗ
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
10
Барри Маккей
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
9
Armand Gnanduillet
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
15
Кейт Уотсон
ЦЗ
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
14
Кэмерон Девлин
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
1-3-5
13
Мэйнард-Брюэр
6
Патон
12
Пэтон
16
Спиттал
22
Тиллсон
4
Яковитти
10
Уайт
77
Чарльз-Кук
20
Болдуин
2
Берроуз
3-3-1-3
1
Гордон
4
4
Суттар
3
Кингсли
11
Маккей-Стивен
10
Маккей
6
Банингиме
7
Вудберн
4
Хэлкетт
27
Бойс
9
18
Каллахан
15
Уотсон
15
Уотсон
18
Каллахан
77
Чарльз-Кук
15
Унгбо
15
Унгбо
77
Чарльз-Кук
11
Маккей-Стивен
14
Девлин
14
Девлин
11
Маккей-Стивен
7
Вудберн
7
Уокер
7
Уокер
7
Вудберн
Остались в запасе
Росс Каунти
Хартс
1
Росс Лэйдлоу
ВР
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
18
Алекс Робертсон
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
9
Алекс Самуэль
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
11
Энди Халидэй
ЦЗ
5
Петер Харинг
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
8
Aaron McEneff
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Иан Катро
Статистика матча Росс Каунти - Хартс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
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