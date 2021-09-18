Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Сент-Джонстон
Абердин - Сент-Джонстон: обзор матча 18 сентября 2021
Абердин
18.09.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Джонстон
84'
С. Мэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Сент-Джонстон
84'
ГОЛ! 0:1!
С. Мэй
81'
Замена
Э. Вертайнен
️️️️
К. Кейн
Замена
Д. Галлахер
️️️️
Д. Бейтс
74'
69'
Замена
С. Мэй
️️️️
G. Middleton
Замена
Н. МакГинн
️️️️
J. Emmanuel-Thomas
66'
60'
Замена
А. Кроуфорд
️️️️
M. O'Halloran
Замена
Д. Хайес
️️️️
A. Samuels
60'
56'
Желтая карточка
М. Дэвидсон
35'
Желтая карточка
Д. Браун
Желтая карточка
J. Emmanuel-Thomas
32'
8'
Желтая карточка
M. O'Halloran
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
14
Фунсо Ожо
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
23
Austin Samuels
ЦФ
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Сент-Джонстон
28
Зандер Кларк
ВР
0
E. Ambrose
ЦЗ
5
Джейми МакКарт
ЦЗ
2
Джеймс Браун
ЦЗ
24
Callum Booth
ЦЗ
10
Дэвид Уотерспун
ЦП
8
Мюррей Дэвидсон
ЦП
20
Крис Кейн
ЦФ
17
Michael O'Halloran
ЦФ
26
Шон Руни
ЦФ
45
Glenn Middleton
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Абердин
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Сент-Джонстон
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
17
Стиви Мэй
ЦФ
21
Али Кроуфорд
ЦФ
23
Ээту Вертайнен
ЦФ
2-3-5
1
Льюис
2
МакКрори
3
МакКензи
14
Ожо
8
Браун
19
Фергюсон
9
47
Рэмзи
4
Бейтс
23
21
Рамирес
4-2-4
28
Кларк
5
МакКарт
2
Браун
24
0
10
Уотерспун
8
Дэвидсон
45
26
Руни
17
20
Кейн
4
Бейтс
31
Галлахер
31
Галлахер
4
Бейтс
9
38
МакГинн
38
МакГинн
9
23
17
Хайес
17
Хайес
23
45
17
Мэй
17
Мэй
45
17
21
Кроуфорд
21
Кроуфорд
17
20
Кейн
23
Вертайнен
23
Вертайнен
20
Кейн
Остались в запасе
Абердин
Сент-Джонстон
21
Тедди Йенкс
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
Главный тренер
Томми Райт
Остались в запасе
21
Тедди Йенкс
ЦП
8
Мэттью Лонгстафф
ЦП
25
Том Ричи
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
Остались в запасе
12
Elliot Parish
ВР
3
Reece Devine
ЦЗ
0
L. Craig
ЦП
15
Hayden Muller
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Томми Райт
Статистика матча Абердин - Сент-Джонстон
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Фалкирк
2 : 1
21.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
Новости команд
Все
Абердин
Сент-Джонстон
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
«Спарта» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 18 декабря 2025 с коэффициентом 1.7
2025.12.17 09:03
«Абердин» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Абердин» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 2 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.01 10:54
Стали известны все участники общего этапа Лиги конференций-2025/26
2025.08.29 01:11
1
«ФКСБ» – «Абердин»: прогноз и ставки на матч 28 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.27 08:27
Стало известно, где может продолжить карьеру Роман Еременко
2025.01.15 14:18
1
Фанаты «Рейнджерс» избили болельщицу «Сент-Джонстона» и забрали ее барабан
2024.08.18 13:47
2
ШПЛ. «Селтик» победил «Сент-Джонстон» со счетом 7:0
2022.04.09 22:40
В Кубке Шотландии клуб из четвертого дивизиона выбил команду ШПЛ и действующего обладателя трофея
2022.01.23 08:38
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+