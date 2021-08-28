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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Мазервелл - Данди
Мазервелл - Данди: обзор матча 28 августа 2021
Мазервелл
28.08.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Данди
34'
Т. Уотт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мазервелл - Данди
Замена
N. McGinley
️️️️
Т. Уотт
81'
Желтая карточка
Л. Келли
80'
Красная карточка
J. Carroll
79'
77'
Замена
D. McDaid
️️️️
Л. МакКован
Желтая карточка
К. ван Веен
73'
Замена
Ш. Госс
️️️️
J. Amaluzor
68'
Замена
К. ван Веен
️️️️
К. Вулери
68'
60'
Замена
️️️️
S. Byrne
ГОЛ! 1:0!
Т. Уотт
Пас отдал
J. Carroll
34'
29'
Замена
P. McGowan
️️️️
C. Adam
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
5
Марк О'Хара
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
5
Рики Лами
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
33
Jake Carroll
ЦФ
14
Justin Amaluzor
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
8
Shaun Byrne
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
16
Christie Elliot
ЦП
14
Люк МакКован
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Мазервелл
22
Barry Maguire
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
27
Declan McDaid
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
3-2-1-4
31
Келли
4
5
Лами
40
Ояла
5
О'Хара
15
8
Слаттери
33
11
Вулери
32
Уотт
14
4-3-3
1
4
3
6
5
8
26
16
10
9
Каммингс
14
МакКован
32
Уотт
19
19
32
Уотт
14
16
Госс
16
Госс
14
11
Вулери
99
ван Веен
99
ван Веен
11
Вулери
14
МакКован
27
27
14
МакКован
26
10
10
26
Остались в запасе
Мазервелл
Данди
22
Barry Maguire
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
19
Corey Panter
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
22
Barry Maguire
ЦЗ
12
Scott Fox
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
10
Finlay Robertson
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Мазервелл - Данди
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
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