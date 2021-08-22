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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Хартс - Абердин
Хартс - Абердин: обзор матча 22 августа 2021
Хартс
22.08.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Абердин
55'
Л. Бойс (П)
72'
Ф. Ожо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартс - Абердин
Желтая карточка
Д. Уокер
90'
+5
Замена
Ю. Хендерсон
️️️️
Д. Джиннелли
90'
+3
80'
Желтая карточка
Л. Фергюсон
Замена
A. McEneff
️️️️
Г. Маккей-Стивен
78'
Желтая карточка
П. Харинг
76'
Замена
Д. Уокер
️️️️
Э. Халидэй
75'
72'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Ожо
Пас отдал
D. Campbell
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Бойс
55'
Желтая карточка
Э. Халидэй
50'
46'
Замена
D. Campbell
️️️️
Д. Хайес
40'
Замена
J. Emmanuel-Thomas
️️️️
К. Макленнан
16'
Желтая карточка
Д. Хайес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартс
1
Крейг Гордон
ВР
2
Майкл Смит
ВР
4
Джон Суттар
ЦЗ
11
Энди Халидэй
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
20
Алекс Кокрейн
ЦП
6
Бени Банингиме
ЦП
5
Петер Харинг
ЦП
11
Джош Джиннелли
ЦФ
4
Крейг Хэлкетт
ЦФ
27
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
2
Росс МакКрори
ОП
17
Джонни Хайес
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Хартс
13
Росс Стюарт
ВР
21
Коннор Смит
ЦП
20
Юэн Хендерсон
ЦФ
8
Aaron McEneff
ЦФ
7
Джейми Уокер
ЦФ
6
Эйдан Денхольм
ЦФ
Абердин
21
Dylan McGeouch
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
2-4-3
1
Гордон
4
Суттар
11
Халидэй
11
Маккей-Стивен
6
Банингиме
5
Харинг
20
Кокрейн
27
Бойс
4
Хэлкетт
11
Джиннелли
1-1-5-3
1
Льюис
31
Галлахер
2
МакКрори
17
Хайес
19
Фергюсон
21
Йенкс
14
Ожо
8
Браун
11
Макленнан
47
Рэмзи
21
Рамирес
11
Джиннелли
20
Хендерсон
20
Хендерсон
11
Джиннелли
11
Маккей-Стивен
8
8
11
Маккей-Стивен
11
Халидэй
7
Уокер
7
Уокер
11
Халидэй
11
Макленнан
9
9
11
Макленнан
17
Хайес
16
16
17
Хайес
Остались в запасе
Хартс
Абердин
13
Росс Стюарт
ВР
21
Коннор Смит
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
21
Dylan McGeouch
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
13
Росс Стюарт
ВР
21
Коннор Смит
ЦП
6
Эйдан Денхольм
ЦФ
Остались в запасе
21
Dylan McGeouch
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
26
Jack Gurr
ЦФ
3
Mason Hancock
ЦФ
Главный тренер
Иан Катро
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Хартс - Абердин
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хартс
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хартс
2 : 5
08.11.2026
Фалкирк
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
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