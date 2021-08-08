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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Абердин
Ливингстон - Абердин: обзор матча 08 августа 2021
Ливингстон
08.08.2021, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 2
Завершен
Абердин
35'
Б. Андерсон
47'
Т. Йенкс
90+4'
Д. МакКензи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливингстон - Абердин
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Д. МакКензи
Пас отдал
Р. Хеджс
Желтая карточка
С. Питтман
90'
+2
Желтая карточка
Д. Лонгридж
86'
Желтая карточка
Н. Девлин
80'
Замена
G. Reilly
️️️️
Б. Андерсон
71'
Замена
Ш. Келли
️️️️
А. Форрест
66'
63'
Замена
К. Рамирес
️️️️
Н. МакГинн
Замена
J. Hamilton
️️️️
C. Sibbald
59'
Желтая карточка
Д. Пенрис
52'
47'
ГОЛ! 1:1!
Т. Йенкс
44'
Замена
С. Браун
️️️️
Д. Хайес
ГОЛ! 1:0!
Б. Андерсон
Пас отдал
Д. Пенрис
35'
Желтая карточка
C. Sibbald
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
10
Craig Sibbald
ЦЗ
67
Айо Обилейе
ЦЗ
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
2
Ники Девлин
ЦП
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
1
Макс Стриек
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
3
Джек МакКензи
ЦЗ
21
Dylan McGeouch
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
17
Джонни Хайес
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
26
Jack Gurr
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Ливингстон
16
Шон Келли
ЦЗ
10
Gavin Reilly
ЦФ
38
Jack Hamilton
ЦФ
4
Tom Parkes
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
Абердин
2
Росс МакКрори
ОП
8
Скотт Браун
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
2-3-5
10
67
Обилейе
8
Питтман
8
Холт
2
Девлин
14
Форрест
1
Стриек
5
Фицуотер
3
Лонгридж
19
Андерсон
3-5-2
1
Льюис
31
Галлахер
4
Консидайн
3
МакКензи
21
21
Йенкс
17
Хайес
26
Хеджс
38
МакГинн
9
26
14
Форрест
16
Келли
16
Келли
14
Форрест
19
Андерсон
10
10
19
Андерсон
10
38
38
10
17
Хайес
8
Браун
8
Браун
17
Хайес
38
МакГинн
21
Рамирес
21
Рамирес
38
МакГинн
Остались в запасе
Ливингстон
Абердин
4
Tom Parkes
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
2
Росс МакКрори
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
4
Tom Parkes
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
Остались в запасе
2
Росс МакКрори
ОП
14
Фунсо Ожо
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
47
Кэлвин Рэмзи
ЦФ
28
Michael Ruth
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Ливингстон - Абердин
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
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