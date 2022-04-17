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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Словацко
Спарта - Словацко: обзор матча 17 апреля 2022
Спарта
17.04.2022, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Словацко
33'
Д. Ганцко
44'
Б. Докал
72'
А. Гложек
42'
Д. Хользер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Словацко
Замена
М. Минчев
️️️️
А. Гложек
88'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
Д. Павелка
88'
87'
Желтая карточка
J. Divisek
Желтая карточка
Д. Ганцко
86'
83'
Замена
J. Divisek
️️️️
Д. Хользер
83'
Замена
П. Юрошка
️️️️
Я. Калабишка
81'
Желтая карточка
Л. Садилек
Замена
А. Карабец
️️️️
Б. Докал
76'
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Т. Чванчара
76'
74'
Замена
П. Рейнберк
️️️️
М. Томич
ГОЛ! 3:1!
А. Гложек
Пас отдал
Д. Ганцко
72'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Я. Пешек
65'
59'
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Петржела
59'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
В. Левин
ГОЛ! 2:1!
Б. Докал
44'
42'
ГОЛ! 1:1!
Д. Хользер
Пас отдал
Я. Калабишка
ГОЛ! 1:0!
Д. Ганцко
Пас отдал
Б. Докал
33'
Желтая карточка
Д. Павелка
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
9
Борек Докал
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
27
Михал Томич
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
29
Адам Габриэль
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Словацко
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
3-1-4-2
29
Хеча
17
Ганцко
3
Витик
61
Сачек
37
Крейчи
9
Докал
10
Пешек
7
Крейчи
8
Павелка
10
Гложек
70
Чванчара
3-5-2
1
Нгуйен
4
Шимко
95
Хользер
6
Хофманн
20
Хавлик
88
Левин
11
Петржела
18
Садилек
91
Калабишка
15
Юрецка
27
Томич
9
Докал
9
Карабец
9
Карабец
9
Докал
8
Павелка
10
Соучек
10
Соучек
8
Павелка
10
Гложек
17
Минчев
17
Минчев
10
Гложек
10
Пешек
17
Гараслин
17
Гараслин
10
Пешек
70
Чванчара
10
Пулькраб
10
Пулькраб
70
Чванчара
95
Хользер
0
0
95
Хользер
91
Калабишка
77
Юрошка
77
Юрошка
91
Калабишка
11
Петржела
21
Кохут
21
Кохут
11
Петржела
27
Томич
23
Рейнберк
23
Рейнберк
27
Томич
88
Левин
22
Сисилия
22
Сисилия
88
Левин
Остались в запасе
Спарта
Словацко
30
Доминик Холек
ВР
29
Адам Габриэль
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
31
Иржи Борек
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
29
Адам Габриэль
ЦП
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Спарта - Словацко
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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