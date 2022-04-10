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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Динамо
Млада Болеслав - Динамо: обзор матча 10 апреля 2022
Млада Болеслав
10.04.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
31'
Эвертон
77'
Д. Дудера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Динамо
Замена
V. Stransky
️️️️
В. Смрз
90'
+1
Замена
L. Masek
️️️️
Эвертон
90'
+1
Замена
М. Шкода
️️️️
Д. Дудера
80'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дудера
Пас отдал
М. Матейовски
77'
72'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
I. Konda
Замена
J. Skalák
️️️️
С. Данчак
60'
Замена
L. Muzik
️️️️
Т. Ладра
60'
46'
Замена
П. Цавош
️️️️
Я. Гора
46'
Замена
Н. Пеннер
️️️️
П. Бранднер
Желтая карточка
В. Смрз
45'
ГОЛ! 1:0!
Эвертон
Пас отдал
Д. Дудера
31'
22'
Желтая карточка
Я. Гора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦП
42
Войтех Смрз
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Динамо
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Млада Болеслав
1
Jáchym Šerák
ВР
18
Martin Rolinek
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
3-2-5
33
44
Карафиат
28
17
Сухи
23
Дудера
42
Смрз
8
Матейовски
77
18
Ладра
32
Эвертон
11
Данчак
1-5
31
12
Чолич
9
Валента
23
3
25
23
Гора
11
Данчак
9
9
11
Данчак
42
Смрз
12
12
42
Смрз
23
Дудера
7
Шкода
7
Шкода
23
Дудера
32
Эвертон
9
9
32
Эвертон
18
Ладра
9
9
18
Ладра
23
Гора
8
Цавош
8
Цавош
23
Гора
23
18
18
23
11
Бранднер
15
Пеннер
15
Пеннер
11
Бранднер
Остались в запасе
Млада Болеслав
Динамо
1
Jáchym Šerák
ВР
18
Martin Rolinek
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
5
P. Novak
ЦЗ
6
Emmanuel Tolno
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
1
Jáchym Šerák
ВР
18
Martin Rolinek
ЦП
Остались в запасе
5
P. Novak
ЦЗ
6
Emmanuel Tolno
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Млада Болеслав - Динамо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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Млада Болеслав
Динамо
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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