Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Виктория
Сигма - Виктория: обзор матча 09 апреля 2022
Сигма
09.04.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
3
Эдуардо Сантос
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
23
Лукаш Калвах
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Виктория
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
4-3-3
7
Брейте
21
4
Хубник
21
Емелка
0
9
Данек
13
Хытил
30
23
44
Мачик
9
Русек
4-3-1-2
36
Станек
4
Холик
3
Сантос
24
Гавел
2
Гейда
23
Калвах
10
Копиц
47
Чермак
8
Москера
9
25
Хоры
Остались в запасе
Сигма
Виктория
13
Ян Стейскал
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
32
Vit Benes
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ЦП
0
P. Slamena
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
Остались в запасе
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
46
Матей Труса
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Сигма - Виктория
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
Новости команд
Все
Сигма
Виктория
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Майнц» – «Сигма»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Майнц» – «Сигма»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 2.00
19 марта
«Сигма» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Сигма» – «Майнц»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.62
11 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
27 февраля
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Виктория Пльзень» – «Левски»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Виктории Пльзень» и «Левски» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ференцварош» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+