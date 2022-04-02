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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Баник
Спарта - Баник: обзор матча 02 апреля 2022
Спарта
02.04.2022, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Баник
16'
А. Гложек
41'
Т. Виснер
8'
Я. Свозил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Баник
Желтая карточка
М. Витик
89'
Замена
Д. Павелка
️️️️
Б. Докал
89'
Замена
А. Карабец
️️️️
М. Сачек
89'
75'
Желтая карточка
Ф. Калоц
75'
Замена
И. Клима
️️️️
Д. Бухта
Замена
М. Пулькраб
️️️️
Т. Чванчара
72'
70'
Замена
У. Экпай
️️️️
А. Концевой
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Я. Пешек
63'
ГОЛ! 2:1!
Т. Виснер
Пас отдал
Б. Докал
41'
39'
Желтая карточка
Я. Свозил
26'
Желтая карточка
Н. Кузманович
24'
Желтая карточка
Д. Ндефе
Желтая карточка
Д. Ганцко
19'
ГОЛ! 1:1!
А. Гложек
16'
8'
ГОЛ! 0:1!
Я. Свозил
Пас отдал
J. Fleisman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
37
Ладислав Крейчи
ОП
9
Борек Докал
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
19
Давид Бухта
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
80
Артем Концевой
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
9
Адам Карабец
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Матей Пулькраб
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
3-3-2-2
29
Хеча
17
Ганцко
3
Витик
28
Виснер
5
Хойер
37
Крейчи
61
Сачек
9
Докал
10
Пешек
10
Гложек
70
Чванчара
4-3-4
27
Лишка
2
Ндефе
23
Свозил
25
19
Бухта
26
Калоц
11
Кузманович
80
Концевой
8
99
Алмаши
0
61
Сачек
9
Карабец
9
Карабец
61
Сачек
9
Докал
8
Павелка
8
Павелка
9
Докал
10
Пешек
17
Гараслин
17
Гараслин
10
Пешек
70
Чванчара
10
Пулькраб
10
Пулькраб
70
Чванчара
80
Концевой
45
Экпай
45
Экпай
80
Концевой
19
Бухта
23
Клима
23
Клима
19
Бухта
Остались в запасе
Спарта
Баник
30
Доминик Холек
ВР
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
38
Якуб Покорны
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
30
Доминик Холек
ВР
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
5
Jiri Boula
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Спарта - Баник
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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