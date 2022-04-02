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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Фастав
Динамо - Фастав: обзор матча 02 апреля 2022
Динамо
02.04.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
2 : 2
Завершен
Фастав
6'
О. Михалик
53'
М. Чедидла (АГ)
30'
I. Konda (АГ)
76'
Я. Янецки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Фастав
90'
+4
Желтая карточка
R. Reiter
89'
Замена
J. Kolar
️️️️
R. Hruby
89'
Замена
R. Matejov
️️️️
Я. Янецки
Замена
Н. Пеннер
️️️️
О. Михалик
85'
82'
Замена
M. Fillo
️️️️
Y. Drame
76'
ГОЛ! 2:2!
Я. Янецки
Пас отдал
Ш. Конде
69'
Замена
R. Reiter
️️️️
В. Вукадинович
64'
Желтая карточка
В. Прохазка
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
М. Чедидла
53'
46'
Замена
D. Simersky
️️️️
Л. Враштил
45'
Красная карточка
В. Чантуришвили
Желтая карточка
П. Бранднер
44'
30'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
I. Konda
ГОЛ! 1:0!
О. Михалик
Пас отдал
П. Бранднер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
23
Ishaku Konda
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Фастав
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
3
Adam Hloušek
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Динамо
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Николас Пеннер
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
17
Stanislav Dostal
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
1-5
12
Чолич
11
Бранднер
42
Ворел
0
17
Михалик
9
Валента
2-5-4
26
Прохазка
3
7
Чантуришвили
8
68
Янецки
44
Конде
18
Чедидла
77
Вукадинович
1
27
19
Враштил
17
Михалик
15
Пеннер
15
Пеннер
17
Михалик
68
Янецки
16
16
68
Янецки
19
Враштил
2
2
19
Враштил
27
0
0
27
77
Вукадинович
7
7
77
Вукадинович
8
28
28
8
Остались в запасе
Динамо
Фастав
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
17
Stanislav Dostal
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
6
Emmanuel Tolno
ЦП
Остались в запасе
17
Stanislav Dostal
ЦФ
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Динамо - Фастав
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
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