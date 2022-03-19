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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Богемианс 1905 - Словацко
Богемианс 1905 - Словацко: обзор матча 19 марта 2022
Богемианс 1905
19.03.2022, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Словацко
9'
Д. Пушкач (П)
33'
О. Шашинка
65'
Л. Садилек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Богемианс 1905 - Словацко
87'
Замена
J. Divisek
️️️️
Л. Садилек
81'
Замена
Ф. Вехета
️️️️
О. Шашинка
78'
Желтая карточка
Я. Калабишка
Замена
А. Ваничек
️️️️
П. Хронек
77'
Замена
М. Беран
️️️️
Д. Маречек
77'
71'
Замена
М. Томич
️️️️
П. Рейнберк
Замена
M. Junior Ugwu
️️️️
J. Vondra
69'
65'
ГОЛ! 1:2!
Л. Садилек
Желтая карточка
О. Петрак
35'
33'
ГОЛ! 1:1!
О. Шашинка
Пас отдал
Я. Калабишка
18'
Желтая карточка
П. Шимко
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Пушкач
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
39
Антонин Крапка
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
31
Ондрей Петрак
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
22
Jan Vondra
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Богемианс 1905
1
Roman Vales
ВР
0
D. Bartek
ЦП
7
Михал Беран
АП
10
Антонин Ваничек
ПП
29
Michael Junior Ugwu
ЦФ
18
D. Hasek
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Словацко
0
J. Divisek
ЦП
77
Павел Юрошка
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
3-5-1-2
16
0
39
Крапка
16
15
Хронек
16
Квет
30
Пушкач
31
Петрак
37
Маречек
59
22
2-5-1-2
30
Фристак
6
Хофманн
4
Шимко
18
Садилек
20
Хавлик
28
Даничек
23
Рейнберк
91
Калабишка
88
Левин
27
Шашинка
15
Юрецка
37
Маречек
7
Беран
7
Беран
37
Маречек
15
Хронек
10
Ваничек
10
Ваничек
15
Хронек
22
29
29
22
18
Садилек
0
0
18
Садилек
23
Рейнберк
27
Томич
27
Томич
23
Рейнберк
27
Шашинка
27
Вехета
27
Вехета
27
Шашинка
Остались в запасе
Богемианс 1905
Словацко
1
Roman Vales
ВР
0
D. Bartek
ЦП
18
D. Hasek
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
77
Павел Юрошка
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Остались в запасе
1
Roman Vales
ВР
0
D. Bartek
ЦП
18
D. Hasek
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
Остались в запасе
77
Павел Юрошка
ЦП
31
Иржи Борек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Статистика матча Богемианс 1905 - Словацко
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Доличек
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Богемианс 1905
Словацко
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2022.10.27 22:52
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