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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Теплице
Виктория - Теплице: обзор матча 12 марта 2022
Виктория
12.03.2022, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Теплице
44'
J. David Beauguel (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Теплице
Желтая карточка
И. Станек
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
J. Mareš
Замена
М. Труса
️️️️
П. Шулц
90'
+1
Замена
М. Кацер
️️️️
П. Буха
90'
84'
Замена
J. Mareš
️️️️
Ф. Жак
84'
Замена
Д. Больевич
️️️️
J. Knapik
Замена
Л. Перница
️️️️
J. David Beauguel
82'
Желтая карточка
J. David Beauguel
81'
Замена
П. Шулц
️️️️
Я. Сикора
64'
63'
Замена
D. Ledecky
️️️️
Л. Маречек
63'
Замена
A. Hycka
️️️️
V. Prošek
Замена
Р. Ржезник
️️️️
Я. Копиц
46'
Красная карточка
М. Гавел
45'
+6
ГОЛ с пенальти! 1:0!
J. David Beauguel
44'
39'
Желтая карточка
Я. Фортельный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Джон Москера
ЛВ
49
Ян Сикора
ЛВ
10
Ян Копиц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Теплице
17
T. Vondrasek
ЦЗ
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
7
Филип Жак
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
23
Лукаш Маречек
ЦП
35
Václav Prošek
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
19
Роберт Юкл
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Виктория
14
Радим Ржезник
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
10
Павел Шулц
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
46
Матей Труса
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Теплице
33
Деян Больевич
ЛЗ
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
0
D. Ledecky
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
4-3-2-1
36
Станек
24
Гавел
25
Каша
2
Гейда
4
Холик
10
Копиц
23
Калвах
20
Буха
49
Сикора
8
Москера
9
3-5-3
17
13
Тижани
22
7
Жак
23
Маречек
35
27
Трубац
0
30
8
Фортельный
19
Юкл
10
Копиц
14
Ржезник
14
Ржезник
10
Копиц
9
4
Перница
4
Перница
9
49
Сикора
10
Шулц
10
Шулц
49
Сикора
Шулц
46
Труса
46
Труса
Шулц
20
Буха
66
Кацер
66
Кацер
20
Буха
22
33
Больевич
33
Больевич
22
35
0
0
35
23
Маречек
0
0
23
Маречек
7
Жак
11
11
7
Жак
Остались в запасе
Виктория
Теплице
47
Алеш Чермак
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
Главный тренер
Давид Ваврушка
Остались в запасе
47
Алеш Чермак
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
2
Степан Шалоупек
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Давид Ваврушка
Статистика матча Виктория - Теплице
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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