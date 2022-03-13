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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Славия
Слован - Славия: обзор матча 13 марта 2022
Слован
13.03.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
1 : 0
Завершен
Славия
14'
П. Олаинка (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Славия
Замена
М. Рабушич
️️️️
И. Рондич
87'
84'
Желтая карточка
А. Бах
Желтая карточка
Д. Висински
76'
75'
Желтая карточка
С. Плавсич
74'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
И. Шранц
Замена
Ф. Гавелка
️️️️
Л. Тупта
67'
Замена
Д. Висински
️️️️
К. Фридек
67'
64'
Желтая карточка
И. Шранц
61'
Замена
Д. Фила
️️️️
П. Олаинка
61'
Замена
Й. Сор
️️️️
Я. Громада
59'
Желтая карточка
П. Олаинка
Желтая карточка
К. Фридек
52'
46'
Замена
О. Лингр
️️️️
М. Таловеров
46'
Замена
Д. Самек
️️️️
Л. Масопуст
Желтая карточка
Я. Микула
45'
Замена
М. Фукала
️️️️
Д. Плехаты
25'
Красная карточка
Л. Штетина
20'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Олаинка
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
15
Имад Рондич
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
4
Христ Тьехи
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
10
Филип Гавелка
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
9
Денис Висински
АП
0
K. Meszaros
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
10
Даниэль Самек
ОП
32
Ондржей Лингр
ЦП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
11
Даниэл Фила
ЦФ
4-3-1-2
34
Кноблох
3
Микула
4
Плехаты
2
Штетина
23
Гебре Селасси
15
Рондич
3
Косцельник
8
Фридек
29
Тупта
37
Пурзитидис
4
Тьехи
4-1-2-1-2
1
Колар
3
Голеш
4
Усу
40
Таловеров
18
Бах
14
Громада
8
Масопуст
95
Плавсич
99
Олаинка
11
Тецл
26
Шранц
4
Плехаты
22
Фукала
22
Фукала
4
Плехаты
29
Тупта
10
Гавелка
10
Гавелка
29
Тупта
8
Фридек
9
Висински
9
Висински
8
Фридек
15
Рондич
7
Рабушич
7
Рабушич
15
Рондич
8
Масопуст
10
Самек
10
Самек
8
Масопуст
40
Таловеров
32
Лингр
32
Лингр
40
Таловеров
26
Шранц
21
Мадсен
21
Мадсен
26
Шранц
14
Громада
11
Сор
11
Сор
14
Громада
99
Олаинка
11
Фила
11
Фила
99
Олаинка
Остались в запасе
Слован
Славия
82
Olivier Vliegen
ВР
99
Miroslav Stoch
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
30
Алеш Мандоус
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
99
Miroslav Stoch
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Слован - Славия
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
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