Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Фастав
Спарта - Фастав: обзор матча 27 февраля 2022
Спарта
27.02.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Фастав
47'
Т. Чванчара
87'
Я. Пешек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Фастав
90'
+1
Желтая карточка
М. Чедидла
88'
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
R. Hruby
ГОЛ! 2:0!
Я. Пешек
Пас отдал
М. Минчев
87'
Желтая карточка
Л. Крейчи
80'
80'
Замена
M. Fillo
️️️️
Y. Drame
80'
Замена
S. Chwaszcz
️️️️
В. Вукадинович
80'
Замена
M. Necas
️️️️
A. Hloušek
78'
Желтая карточка
T.
77'
Желтая карточка
Л. Враштил
Замена
М. Минчев
️️️️
Т. Чванчара
76'
Желтая карточка
Ф. Соучек
74'
Замена
Я. Пешек
️️️️
Л. Гараслин
68'
61'
Желтая карточка
В. Прохазка
Замена
Б. Докал
️️️️
А. Карабец
57'
ГОЛ! 1:0!
Т. Чванчара
Пас отдал
Л. Гараслин
47'
16'
Желтая карточка
Ш. Конде
5'
Желтая карточка
В. Вукадинович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Фастав
3
Adam Hloušek
ЦЗ
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
77
Вукадин Вукадинович
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
Фастав
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
0
M. Fillo
ЦП
30
Simon Chwaszcz
ЦФ
28
Jakub Kolar
ЦФ
25
Martin Necas
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Холек
17
Ганцко
3
Витик
28
Виснер
37
Крейчи
7
Крейчи
9
Карабец
10
Соучек
17
Гараслин
10
Гложек
70
Чванчара
3-3-5
3
16
26
Прохазка
18
Чедидла
44
Конде
8
1
19
Враштил
27
24
77
Вукадинович
9
Карабец
9
Докал
9
Докал
9
Карабец
70
Чванчара
17
Минчев
17
Минчев
70
Чванчара
17
Гараслин
10
Пешек
10
Пешек
17
Гараслин
8
22
22
8
27
0
0
27
77
Вукадинович
30
30
77
Вукадинович
3
25
25
3
Остались в запасе
Спарта
Фастав
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
8
Давид Павелка
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
8
Давид Павелка
ЦП
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
28
Jakub Kolar
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Спарта - Фастав
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Фастав
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«Спарта» – «Борнмут»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Спарты Прага» и «Борнмута» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Олимпиакос» – «Спарта Прага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Олимпиакоса» и «Спарты Праги» на победу в матче 3-го тура
21 октября
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+