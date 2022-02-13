Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Славия
Словацко - Славия: обзор матча 13 февраля 2022
Словацко
13.02.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Славия
44'
О. Лингр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Славия
90'
+5
Желтая карточка
И. Шранц
Желтая карточка
О. Шашинка
90'
+4
90'
+4
Замена
️️️️
П. Шевчик
89'
Желтая карточка
Я. Громада
Замена
О. Шашинка
️️️️
Ф. Вехета
80'
79'
Замена
И. Траоре
️️️️
О. Лингр
Замена
П. Рейнберк
️️️️
П. Шимко
72'
Замена
М. Кохут
️️️️
М. Петржела
71'
Желтая карточка
П. Шимко
64'
Желтая карточка
М. Петржела
57'
Замена
В. Юрецка
️️️️
В. Левин
55'
44'
ГОЛ! 0:1!
О. Лингр
Пас отдал
А. Бах
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
27
Филип Вехета
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
4
Айхам Усу
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
23
Петр Рейнберк
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
0
J. Divisek
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Йира Сор
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
3-5-2
1
Нгуйен
3
Кадлец
95
Хользер
4
Шимко
11
Петржела
88
Левин
20
Хавлик
28
Даничек
18
Садилек
27
Томич
27
Вехета
3-1-3-1-2
30
Мандоус
3
Голеш
4
Усу
18
Бах
14
Громада
95
Плавсич
32
Лингр
23
Шевчик
99
Олаинка
11
Тецл
26
Шранц
4
Шимко
23
Рейнберк
23
Рейнберк
4
Шимко
11
Петржела
21
Кохут
21
Кохут
11
Петржела
27
Вехета
27
Шашинка
27
Шашинка
27
Вехета
88
Левин
15
Юрецка
15
Юрецка
88
Левин
32
Лингр
12
Траоре
12
Траоре
32
Лингр
Остались в запасе
Словацко
Славия
30
Томаш Фристак
ВР
0
J. Divisek
ЦП
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
1
Ондрей Колар
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Йира Сор
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
30
Томаш Фристак
ВР
0
J. Divisek
ЦП
Остались в запасе
1
Ондрей Колар
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Йира Сор
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Словацко - Славия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
Новости команд
Все
Словацко
Славия
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига конференций. «Кельн» победил «Словацко» и сохранил шансы на плей-офф. Матч переносили из-за тумана
2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
1
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Славия» – «Вильярреал» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:28
Лига чемпионов: шансы «Славии» и «Вильярреала» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:38
В Лиге чемпионов побили антирекорд Романцева
5 ноября
8
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
5 ноября
2
«Славия» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+