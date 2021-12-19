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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Динамо
Слован - Динамо: обзор матча 19 декабря 2021
Слован
19.12.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Динамо
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Бэсси
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
К. Фридек
90'
+1
Замена
М. Фукала
️️️️
Л. Тупта
90'
+1
89'
Желтая карточка
В. Ворел
Желтая карточка
И. Рондич
89'
89'
Замена
П. Цавош
️️️️
М. Валента
86'
Желтая карточка
П. Бранднер
79'
Желтая карточка
М. Таловеров
76'
Замена
О. Михалик
️️️️
M. Skoda
Желтая карточка
М. Рабушич
72'
71'
Замена
П. Бранднер
️️️️
M. Mrsic
Замена
М. Косцельник
️️️️
Я. Матушек
71'
Замена
И. Рондич
️️️️
Т. Гебре Селасси
71'
66'
Желтая карточка
Я. Гора
Замена
M. Stoch
️️️️
Ф. Гавелка
59'
52'
Желтая карточка
M. Mrsic
19'
Желтая карточка
М. Валента
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Кристиан Фридек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
4
Христ Тьехи
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
99
Miroslav Stoch
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
4-3-1-2
34
Кноблох
37
Халуш
3
Микула
4
Плехаты
23
Гебре Селасси
8
Фридек
10
Гавелка
10
Матушек
29
Тупта
7
Рабушич
4
Тьехи
3-1-5
12
Чолич
5
Гавел
40
Таловеров
0
0
3
23
Гора
9
Валента
14
Бэсси
29
Тупта
22
Фукала
22
Фукала
29
Тупта
10
Матушек
3
Косцельник
3
Косцельник
10
Матушек
10
Гавелка
99
99
10
Гавелка
23
Гебре Селасси
15
Рондич
15
Рондич
23
Гебре Селасси
8
Фридек
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
8
Фридек
9
Валента
8
Цавош
8
Цавош
9
Валента
0
11
Бранднер
11
Бранднер
0
0
17
Михалик
17
Михалик
0
Остались в запасе
Слован
Динамо
82
Olivier Vliegen
ВР
23
Michal Faško
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
31
David Sipos
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
23
Michal Faško
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Слован - Динамо
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
У Нисы
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