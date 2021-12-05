Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Баник - Динамо
Баник - Динамо: обзор матча 05 декабря 2021
Баник
05.12.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 17 тур
4 : 1
Завершен
Динамо
2'
И. Клима
7'
J. Fleisman
28'
Д. Бухта
87'
Н. Кузманович
86'
M. Skoda
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Баник - Динамо
ГОЛ! 4:1!
Н. Кузманович
Пас отдал
Я. Свозил
87'
86'
ГОЛ! 3:1!
M. Skoda
Пас отдал
J. Vais
Замена
Р. Поточны
️️️️
A.
82'
79'
Желтая карточка
М. ван Бурен
Желтая карточка
И. Клима
73'
71'
Замена
M. Skoda
️️️️
Ф. Бэсси
Замена
Л. Будински
️️️️
D. Tetour
69'
63'
Желтая карточка
J. Vais
Замена
Й. Сор
️️️️
Д. Бухта
61'
Замена
Н. Кузманович
️️️️
Л. Алмаши
61'
55'
Желтая карточка
M. Králik
49'
Желтая карточка
Ф. Бэсси
46'
Замена
П. Цавош
️️️️
О. Михалик
46'
Замена
J. Vais
️️️️
P. Hellebrand
40'
Замена
M. Sladký
️️️️
L. Skovajsa
ГОЛ! 3:0!
Д. Бухта
Пас отдал
Ф. Калоц
28'
ГОЛ! 2:0!
J. Fleisman
7'
ГОЛ! 1:0!
И. Клима
Пас отдал
D. Tetour
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Баник
25
J. Fleisman
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
7
Azevedo
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
26
Филип Калоц
ЦП
8
Daniel Tetour
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
32
Ян Юрошка
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
91
Роман Поточны
ЦФ
1
Radovan Murin
ЦФ
11
Йира Сор
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
0
J. Vais
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
4-3-4
25
2
Ндефе
23
Свозил
27
Лишка
7
19
Бухта
26
Калоц
8
1
23
Клима
99
Алмаши
2-1-5
12
Чолич
5
Гавел
18
10
ван Бурен
42
Ворел
3
25
9
Валента
8
32
Будински
32
Будински
8
99
Алмаши
11
Кузманович
11
Кузманович
99
Алмаши
7
91
Поточны
91
Поточны
7
19
Бухта
11
Сор
11
Сор
19
Бухта
17
Михалик
8
Цавош
8
Цавош
17
Михалик
25
22
22
25
18
0
0
18
14
Бэсси
0
0
14
Бэсси
Остались в запасе
Баник
Динамо
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
31
David Sipos
ВР
0
M. Mrsic
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
38
Якуб Покорны
ЦЗ
32
Ян Юрошка
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
0
M. Mrsic
ЦП
Главный тренер
Властимил Петржела
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Баник - Динамо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски
Новости команд
Все
Баник
Динамо
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
«Легия» – «Баник»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.83
2025.07.30 20:33
«Баник» – «Легия»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 2.00
2025.07.23 08:36
Тренер «Динамо» раскрыл, чем занимался Мостовой на стажировке
2024.11.13 23:49
Личка: «Бело-голубой – мой родной цвет»
2023.12.01 16:02
1
Товарищеские матчи. «Арсенал» уступил «Сегеду», «Химки» с голом Волкова сыграли вничью с «Баником»
2022.01.21 20:10
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+