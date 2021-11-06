Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Млада Болеслав
Динамо - Млада Болеслав: обзор матча 06 ноября 2021
Динамо
06.11.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
31'
Ф. Бэсси
62'
M. Mrsic
30'
М. Шкода
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Млада Болеслав
Желтая карточка
Б. Чолич
90'
+2
Замена
M. Skoda
️️️️
Ф. Бэсси
90'
90'
Замена
V. Stransky
️️️️
С. Данчак
Желтая карточка
П. Бранднер
84'
76'
Замена
В. Смрз
️️️️
J. Skalák
75'
Замена
Т. Ладра
️️️️
М. Хлаваты
Замена
М. Таловеров
️️️️
M. Mrsic
71'
70'
Замена
Д. Фила
️️️️
L. Masek
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. ван Бурен
65'
Замена
М. Валента
️️️️
P. Hellebrand
65'
ГОЛ! 2:1!
M. Mrsic
Пас отдал
М. ван Бурен
62'
Желтая карточка
M. Sladký
36'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Бэсси
Пас отдал
Б. Чолич
31'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Шкода
22'
Желтая карточка
С. Данчак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
32
Эвертон
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Динамо
31
David Sipos
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Млада Болеслав
34
Pavel Halouska
ВР
42
Войтех Смрз
ЦП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
9
Ladislav Muzik
ЦФ
2-3-5
12
Чолич
5
Гавел
18
0
22
3
10
ван Бурен
17
Михалик
23
Гора
42
Ворел
2-2-5
33
44
Карафиат
17
Сухи
9
39
Юрасек
32
Эвертон
27
11
Данчак
19
Хлаваты
9
0
40
Таловеров
40
Таловеров
0
14
Бэсси
0
0
14
Бэсси
18
9
Валента
9
Валента
18
10
ван Бурен
11
Бранднер
11
Бранднер
10
ван Бурен
9
42
Смрз
42
Смрз
9
11
Данчак
12
12
11
Данчак
9
11
Фила
11
Фила
9
19
Хлаваты
18
Ладра
18
Ладра
19
Хлаваты
Остались в запасе
Динамо
Млада Болеслав
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
34
Pavel Halouska
ВР
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ЦП
Остались в запасе
34
Pavel Halouska
ВР
9
Ladislav Muzik
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Динамо - Млада Болеслав
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
Новости команд
Все
Динамо
Млада Болеслав
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
27 мая
Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
Товарищеский матч. «Краснодар» сыграл вничью с чешским «Динамо»
2021.07.14 21:37
2
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+