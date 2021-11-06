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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Сигма
Виктория - Сигма: обзор матча 06 ноября 2021
Виктория
06.11.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Сигма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виктория - Сигма
90'
+4
Желтая карточка
М. Мачик
90'
+4
Замена
M. Vepřek
️️️️
О. Змозла
Желтая карточка
J. David Beauguel
90'
+1
Желтая карточка
Л. Калвах
87'
Замена
Д. Яношек
️️️️
А. Чермак
80'
Замена
Ж. Каямба
️️️️
Я. Копиц
74'
68'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
М. Гала
Вторая желтая
Ф. Каша
57'
Желтая карточка
Ф. Каша
54'
Замена
Т. Хоры
️️️️
П. Шулц
46'
45'
Красная карточка
Р. Хубник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
10
Павел Шулц
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Сигма
17
Мартин Гала
ЦЗ
4
Роман Хубник
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Виктория
20
Šimon Falta
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
3-5-1-1
36
Станек
24
Гавел
25
Каша
2
Гейда
10
Копиц
23
Калвах
47
Чермак
20
Буха
10
Шулц
49
Сикора
9
3-2-1-4
21
Емелка
21
Змозла
32
17
Гала
4
Хубник
9
Данек
44
Мачик
16
9
Русек
11
47
Чермак
39
Яношек
39
Яношек
47
Чермак
10
Копиц
11
Каямба
11
Каямба
10
Копиц
10
Шулц
25
Хоры
25
Хоры
10
Шулц
21
Змозла
21
21
21
Змозла
17
Гала
23
23
17
Гала
Остались в запасе
Виктория
Сигма
20
Šimon Falta
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
13
Ян Стейскал
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
20
Šimon Falta
ЦЗ
11
Матей Хибс
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
16
Aleš Hruška
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
22
Флоран Пулоло
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Виктория - Сигма
3
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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