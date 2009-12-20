Ювентус - Катания

|23 тур
|8 февраля, воскресенье
|17:00
|Катания
|1:2
|Ювентус
|4 тур
|24 сентября, среда
|22:30
|Ювентус
|1:1
|Катания
|23 тур
|8 февраля, воскресенье
|17:00
|Катания
|1:2
|Ювентус
|4 тур
|24 сентября, среда
|22:30
|Ювентус
|1:1
|Катания
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интер
|38
|24
|10
|4
|75:34
|+41
|82
|2.
|Рома
|38
|24
|8
|6
|68:41
|+27
|80
|3.
|Милан
|38
|20
|10
|8
|60:39
|+21
|70
|4.
|Сампдория
|38
|19
|10
|9
|49:41
|+8
|67
|5.
|Палермо
|38
|18
|11
|9
|59:47
|+12
|65
|6.
|Наполи
|38
|15
|14
|9
|50:43
|+7
|59
|7.
|Ювентус
|38
|16
|7
|15
|55:56
|-1
|55
|8.
|Парма
|38
|14
|10
|14
|46:51
|-5
|52
|9.
|Дженоа
|38
|14
|9
|15
|57:61
|-4
|51
|10.
|Бари
|38
|13
|11
|14
|49:49
|0
|50
|11.
|Фиорентина
|38
|13
|8
|17
|48:47
|+1
|47
|12.
|Лацио
|38
|11
|13
|14
|39:43
|-4
|46
|13.
|Катания
|38
|10
|15
|13
|44:45
|-1
|45
|14.
|Кьево
|38
|12
|8
|18
|37:42
|-5
|44
|15.
|Удинезе
|38
|11
|11
|16
|54:59
|-5
|44
|16.
|Кальяри
|38
|11
|11
|16
|56:58
|-2
|44
|17.
|Болонья
|38
|10
|12
|16
|42:55
|-13
|42
|18.
|Аталанта
|38
|9
|8
|21
|37:53
|-16
|35
|19.
|Сиена
|38
|7
|10
|21
|40:67
|-27
|31
|20.
|Ливорно
|38
|7
|8
|23
|27:61
|-34
|29