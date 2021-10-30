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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Динамо
Фастав - Динамо: обзор матча 30 октября 2021
Фастав
30.10.2021, суббота, 16:00
Чехия. Синот Лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Динамо
37'
T.
59'
R. Hruby
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Динамо
Замена
M. Hlinka
️️️️
Т. Пожнар
90'
Замена
Я. Янецки
️️️️
R. Hruby
89'
83'
Желтая карточка
P. Novak
80'
Замена
Л. Гавел
️️️️
M. Sladký
Красная карточка
R. Reiter
77'
72'
Замена
П. Бранднер
️️️️
М. ван Бурен
Замена
R. Reiter
️️️️
В. Чантуришвили
70'
Замена
Y. Drame
️️️️
M. Fillo
70'
Желтая карточка
Л. Джаво
65'
63'
Замена
M. Skoda
️️️️
О. Михалик
Замена
Л. Джаво
️️️️
T.
61'
ГОЛ! 2:0!
R. Hruby
Пас отдал
В. Чантуришвили
59'
46'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
П. Цавош
ГОЛ! 1:0!
T.
Пас отдал
Т. Пожнар
37'
34'
Желтая карточка
П. Цавош
25'
Желтая карточка
M. Mrsic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
16
R. Matejov
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
0
M. Fillo
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
24
Tkac
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
8
Патрик Цавош
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
10
Мик ван Бурен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Фастав
44
Jan Siska
ВР
88
Marek Hlinka
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
68
Якуб Янецки
ЦП
7
R. Reiter
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
9
Матей Валента
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
2-5-4
16
26
Прохазка
7
Чантуришвили
44
Конде
0
8
18
Чедидла
1
88
Пожнар
24
19
Враштил
2-4-5
5
40
Таловеров
18
0
22
8
Цавош
42
Ворел
10
ван Бурен
17
Михалик
23
Гора
3
88
Пожнар
88
88
88
Пожнар
8
68
Янецки
68
Янецки
8
7
Чантуришвили
7
7
7
Чантуришвили
0
27
27
0
24
44
Джаво
44
Джаво
24
22
5
Гавел
5
Гавел
22
8
Цавош
14
Бэсси
14
Бэсси
8
Цавош
10
ван Бурен
11
Бранднер
11
Бранднер
10
ван Бурен
17
Михалик
0
0
17
Михалик
Остались в запасе
Фастав
Динамо
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Главный тренер
Богумил Паник
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
9
Матей Валента
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
2
Dominik Simersky
ЦЗ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
9
Матей Валента
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Фастав - Динамо
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Летна
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Динамо
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
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Российские футболисты Назаров и Матвеев покинули чешские клубы из-за невыдачи рабочих виз
2022.04.07 10:33
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Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
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