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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Богемианс 1905
Словацко - Богемианс 1905: обзор матча 23 октября 2021
Словацко
23.10.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Богемианс 1905
90+3'
Р. Сисилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словацко - Богемианс 1905
ГОЛ! 1:0!
Р. Сисилия
Пас отдал
Л. Садилек
90'
+3
88'
Желтая карточка
H. Jan Bačkovský
81'
Замена
К. Вацек
️️️️
П. Хронек
Замена
О. Шашинка
️️️️
М. Петржела
80'
73'
Замена
M. Koubek
️️️️
Д. Пушкач
69'
Замена
I. Keita
️️️️
V. Novak
Замена
Д. Хользер
️️️️
J. Navratil
63'
Замена
Р. Сисилия
️️️️
М. Кохут
63'
Желтая карточка
М. Хавлик
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ЦЗ
18
Лукаш Садилек
ЦП
23
Петр Рейнберк
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
21
Михал Кохут
ЦП
91
Ян Калабишка
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Богемианс 1905
18
Jiří Bederka
ЦЗ
16
M. Dostal
ЦЗ
4
J. Jindrisek
ЦЗ
0
D. Krch
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
30
Давид Пушкач
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Словацко
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
22
Ригино Сисилия
ЦФ
27
Михал Томич
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Богемианс 1905
32
Martin Novy
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
89
Patrik Le Giang
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
15
Matej Koubek
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
2-5-2-1
1
Нгуйен
6
Хофманн
3
Кадлец
30
21
Кохут
91
Калабишка
20
Хавлик
11
Петржела
23
Рейнберк
18
Садилек
15
Юрецка
4-4-3
16
4
0
18
30
Пушкач
15
Хронек
88
Левин
22
Фулнек
22
59
11
30
95
Хользер
95
Хользер
30
11
Петржела
27
Шашинка
27
Шашинка
11
Петржела
21
Кохут
22
Сисилия
22
Сисилия
21
Кохут
15
Хронек
7
Вацек
7
Вацек
15
Хронек
11
18
18
11
30
Пушкач
15
15
30
Пушкач
Остались в запасе
Словацко
Богемианс 1905
4
Патрик Шимко
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
27
Михал Томич
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
32
Martin Novy
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
4
Патрик Шимко
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
27
Михал Томич
ЦФ
91
Pavol Bajza
ЦФ
Остались в запасе
32
Martin Novy
ЦЗ
89
Patrik Le Giang
ЦФ
27
Адам Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Сватоплюк Габанек
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Словацко - Богемианс 1905
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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Словацко
Богемианс 1905
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