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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Виктория
Теплице - Виктория: обзор матча 17 октября 2021
Теплице
17.10.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
5'
J. David Beauguel
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Виктория
Желтая карточка
J. Knapik
90'
+2
89'
Желтая карточка
Р. Ржезник
88'
Желтая карточка
Л. Гейда
86'
Замена
М. Хибс
️️️️
Д. Москера
Замена
Л. Маречек
️️️️
Я. Фортельный
84'
79'
Замена
Т. Хоры
️️️️
J. David Beauguel
Замена
M. Succar
️️️️
J. Rezek
79'
62'
Замена
Я. Копиц
️️️️
Я. Сикора
62'
Замена
П. Шулц
️️️️
А. Чермак
60'
Желтая карточка
Ф. Каша
56'
Желтая карточка
Л. Калвах
Желтая карточка
Я. Фортельный
45'
5'
ГОЛ! 0:1!
J. David Beauguel
Пас отдал
Р. Ржезник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
0
A. Hycka
ЦЗ
22
Jan Knapik
ЦЗ
17
T. Vondrasek
ЦЗ
21
Jan Rezek
ЦП
13
Stepan Krunert
ЦП
10
P. Moulis
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
3
Ladislav Kodad
ЦФ
19
Роберт Юкл
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
47
Алеш Чермак
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
9
Jean David Beauguel
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Теплице
18
Karel Hasil
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
3
Josef Svanda
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
Виктория
11
Матей Хибс
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
10
Ян Копиц
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
4-2-5
4
Члумецки
22
17
0
21
13
30
8
Фортельный
19
Юкл
3
10
4-3-2-1
36
Станек
14
Ржезник
2
Гейда
24
Гавел
25
Каша
20
Буха
47
Чермак
23
Калвах
49
Сикора
8
Москера
9
8
Фортельный
23
Маречек
23
Маречек
8
Фортельный
21
19
19
21
8
Москера
11
Хибс
11
Хибс
8
Москера
49
Сикора
10
Копиц
10
Копиц
49
Сикора
47
Чермак
10
Шулц
10
Шулц
47
Чермак
9
25
Хоры
25
Хоры
9
Остались в запасе
Теплице
Виктория
18
Karel Hasil
ЦЗ
3
Josef Svanda
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
4
Людек Перница
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
18
Karel Hasil
ЦЗ
3
Josef Svanda
ЦП
21
Jan Ctvrtecka
ЦФ
26
David Cerny
ЦФ
Остались в запасе
4
Людек Перница
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Теплице - Виктория
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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