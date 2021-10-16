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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Слован
Славия - Слован: обзор матча 16 октября 2021
Славия
16.10.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 11 тур
3 : 1
Завершен
Слован
43'
А. Бах
67'
Я. Кухта
81'
П. Олаинка
73'
M. Stoch
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - Слован
Желтая карточка
У. Экпай
90'
+2
Замена
Д. Самек
️️️️
Н. Станчу
87'
86'
Желтая карточка
M. Stoch
84'
Замена
D. Gembicky
️️️️
М. Косцельник
84'
Замена
M. Faško
️️️️
Ф. Гавелка
ГОЛ! 3:1!
П. Олаинка
Пас отдал
Я. Кухта
81'
Замена
М. Эмиль Мадсен
️️️️
М. Крменчик
74'
Замена
С. Плавсич
️️️️
И. Шранц
74'
73'
ГОЛ! 2:1!
M. Stoch
Пас отдал
Ф. Гавелка
68'
Замена
M. Stoch
️️️️
Я. Матушек
ГОЛ! 2:0!
Я. Кухта
Пас отдал
М. Крменчик
67'
Замена
У. Экпай
️️️️
Я. Громада
64'
Желтая карточка
И. Шранц
58'
56'
Замена
Л. Тупта
️️️️
K. Meszaros
56'
Замена
М. Рабушич
️️️️
И. Рондич
Желтая карточка
Н. Станчу
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Бах
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
15
Имад Рондич
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
10
Филип Гавелка
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
14
Michal Smid
ЦЗ
10
Даниэль Самек
ОП
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
29
Любомир Тупта
ЛВ
99
Miroslav Stoch
ЦП
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
2-1-3-1-3
31
Коварж
33
Качараба
18
Бах
14
Громада
19
Дорли
12
Траоре
10
Станчу
99
Олаинка
26
Шранц
7
Кухта
21
Крменчик
3-2-4-1
34
Кноблох
37
Халуш
3
Микула
4
Плехаты
23
Гебре Селасси
22
Фукала
10
Матушек
10
Гавелка
3
Косцельник
15
Рондич
0
10
Станчу
10
Самек
10
Самек
10
Станчу
21
Крменчик
21
Мадсен
21
Мадсен
21
Крменчик
14
Громада
45
Экпай
45
Экпай
14
Громада
26
Шранц
95
Плавсич
95
Плавсич
26
Шранц
0
29
Тупта
29
Тупта
0
10
Матушек
99
99
10
Матушек
10
Гавелка
23
23
10
Гавелка
3
Косцельник
14
14
3
Косцельник
15
Рондич
7
Рабушич
7
Рабушич
15
Рондич
Остались в запасе
Славия
Слован
30
Алеш Мандоус
ВР
14
Michal Smid
ЦЗ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
82
Olivier Vliegen
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
14
Michal Smid
ЦЗ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Славия - Слован
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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