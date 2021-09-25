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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Спарта
Фастав - Спарта: обзор матча 25 сентября 2021
Фастав
25.09.2021, суббота, 20:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
2 : 5
Завершен
Спарта
41'
D. Simersky
90'
Т. Пожнар
8'
О. Челустка
45+1'
Ф. Панак
57'
Я. Пешек
81'
D. Simersky (АГ)
90+1'
М. Минчев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Спарта
90'
+1
ГОЛ! 2:5!
М. Минчев
Пас отдал
А. Гложек
ГОЛ! 2:4!
Т. Пожнар
Пас отдал
Л. Джаво
90'
88'
Замена
А. Виндхейм
️️️️
Я. Пешек
88'
Замена
Д. Моберг-Карлссон
️️️️
Л. Гараслин
Замена
L. Hrdlicka
️️️️
R. Hruby
84'
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:4!
D. Simersky
Желтая карточка
М. Чедидла
78'
76'
Желтая карточка
А. Гложек
Замена
Я. Янецки
️️️️
Y. Drame
75'
Замена
Л. Джаво
️️️️
T.
75'
Замена
M. Necas
️️️️
В. Чантуришвили
75'
71'
Замена
М. Минчев
️️️️
Ф. Соучек
Желтая карточка
Л. Враштил
68'
64'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
В. Дрчал
57'
ГОЛ! 1:3!
Я. Пешек
Пас отдал
А. Гложек
Желтая карточка
T.
45'
+2
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Ф. Панак
ГОЛ! 1:1!
D. Simersky
Пас отдал
Л. Враштил
41'
Желтая карточка
R. Hruby
22'
Желтая карточка
В. Чантуришвили
18'
8'
ГОЛ! 0:1!
О. Челустка
Пас отдал
Я. Пешек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
2
Dominik Simersky
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
24
Tkac
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
19
Лукаш Враштил
ЦФ
27
Y. Drame
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
28
Томаш Виснер
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
10
Якуб Пешек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
10
Адам Гложек
ЦФ
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Фастав
44
Jan Siska
ВР
22
Lukas Hrdlicka
ЦЗ
20
Libor Bobcik
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
25
Martin Necas
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
10
Филип Соучек
ЦП
29
Адам Габриэль
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
10
Давид Моберг-Карлссон
ЦФ
1-4-5
2
18
Чедидла
44
Конде
8
7
Чантуришвили
19
Враштил
88
Пожнар
15
Фантис
27
1
3-2-2-1-2
1
Ницэ
27
Панак
17
Ганцко
33
Челустка
61
Сачек
28
Виснер
10
Пешек
8
Павелка
17
Гараслин
17
Дрчал
10
Гложек
8
22
22
8
27
68
Янецки
68
Янецки
27
7
Чантуришвили
25
25
7
Чантуришвили
24
44
Джаво
44
Джаво
24
10
Пешек
32
Виндхейм
32
Виндхейм
10
Пешек
17
Дрчал
10
Соучек
10
Соучек
17
Дрчал
Соучек
17
Минчев
17
Минчев
Соучек
17
Гараслин
10
Моберг-Карлссон
10
Моберг-Карлссон
17
Гараслин
Остались в запасе
Фастав
Спарта
44
Jan Siska
ВР
20
Libor Bobcik
ЦП
Главный тренер
Богумил Паник
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
44
Jan Siska
ВР
20
Libor Bobcik
ЦП
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
2
Лукаш Штетина
ЦЗ
29
Адам Габриэль
ЦП
Главный тренер
Богумил Паник
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Фастав - Спарта
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
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