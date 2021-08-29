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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Яблонец
Сигма - Яблонец: обзор матча 29 августа 2021
Сигма
29.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Яблонец
4'
P. Gonzalez
58'
О. Змозла
73'
М. Гала
79'
М. Гала
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Яблонец
Желтая карточка
M. Vepřek
90'
+1
Замена
M. Vepřek
️️️️
О. Змозла
88'
88'
Замена
М. Сурзин
️️️️
Я. Кроб
88'
Замена
Я. Мартинец
️️️️
М. Долежал
ГОЛ! 4:0!
М. Гала
Пас отдал
D. Vanecek
79'
77'
Желтая карточка
Я. Кроб
Замена
D. Vanecek
️️️️
P. Zifcak
75'
Замена
T. Zahradníček
️️️️
А. Русек
75'
ГОЛ! 3:0!
М. Гала
Пас отдал
О. Змозла
73'
70'
Замена
Т. Малински
️️️️
В. Пиларж
70'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
Я. Поважанец
Замена
J. Sedlak
️️️️
P. Gonzalez
68'
ГОЛ! 2:0!
О. Змозла
58'
56'
Замена
А. Ваничек
️️️️
Д. Плестил
50'
Желтая карточка
М. Долежал
Замена
М. Гала
️️️️
J. Matoušek
46'
39'
Желтая карточка
Я. Зелены
Желтая карточка
К. Данек
36'
14'
Желтая карточка
Я. Поважанец
ГОЛ! 1:0!
P. Gonzalez
Пас отдал
А. Русек
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
1
Ян Гануш
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
11
Вацлав Пиларж
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
17
Мартин Гала
ЦЗ
16
J. Sedlak
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
Яблонец
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
4
Якуб Мартинец
ЦФ
23
Михал Сурзин
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
2-5-3
7
Брейте
21
Емелка
21
Змозла
30
Хватал
9
Данек
93
30
22
Пулоло
44
Мачик
11
9
Русек
3-5-3
4
Холик
30
Зелены
16
Кроб
8
Гоушка
27
Кубишта
7
Плестил
7
Поважанец
27
Кратохвил
11
Пиларж
15
Долежал
1
Гануш
21
Змозла
21
21
21
Змозла
30
17
Гала
17
Гала
30
93
16
16
93
11
17
17
11
9
Русек
23
23
9
Русек
15
Долежал
4
Мартинец
4
Мартинец
15
Долежал
16
Кроб
23
Сурзин
23
Сурзин
16
Кроб
7
Поважанец
70
Чванчара
70
Чванчара
7
Поважанец
11
Пиларж
26
Малински
26
Малински
11
Пиларж
7
Плестил
10
Ваничек
10
Ваничек
7
Плестил
Остались в запасе
Сигма
Яблонец
13
Ян Стейскал
ВР
Главный тренер
Вацлав Йилек
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
Остались в запасе
23
Давид Штепанек
ЦП
30
Властимил Хрубы
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Сигма - Яблонец
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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