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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Слован
Динамо - Слован: обзор матча 22 августа 2021
Динамо
22.08.2021, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 5 тур
1 : 0
Завершен
Слован
18'
M. Sladký
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Слован
Желтая карточка
M. Skoda
90'
+2
Замена
M. Skoda
️️️️
Ф. Бэсси
86'
80'
Замена
O. Lehoczki
️️️️
Л. Тупта
Замена
M. Mrsic
️️️️
О. Михалик
78'
Замена
J. Vais
️️️️
P. Hellebrand
78'
74'
Замена
J. Necas
️️️️
М. Рабушич
56'
Замена
Л. Тупта
️️️️
М. Пурзитидис
51'
Желтая карточка
M. Faško
46'
Замена
К. Фридек
️️️️
И. Рондич
46'
Замена
D. Gembicky
️️️️
K. Meszaros
Желтая карточка
Я. Гора
36'
ГОЛ! 1:0!
M. Sladký
Пас отдал
P. Hellebrand
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
42
Войтех Ворел
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
23
Якуб Гора
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
37
Матей Халуш
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
15
Имад Рондич
ЦП
3
Мартин Косцельник
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
23
Michal Faško
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
0
M. Mrsic
ЦП
0
M. Skoda
ЦФ
0
J. Vais
ЦФ
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
28
Kristian Michal
ЦП
8
Кристиан Фридек
ЦП
0
J. Necas
ЦФ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
2-3-5
5
40
Таловеров
22
18
8
Цавош
23
Гора
17
Михалик
11
Бранднер
14
Бэсси
3
4-2-4
34
Кноблох
23
Гебре Селасси
22
Фукала
37
Халуш
3
Микула
15
Рондич
3
Косцельник
37
Пурзитидис
23
0
7
Рабушич
17
Михалик
0
0
17
Михалик
14
Бэсси
0
0
14
Бэсси
18
0
0
18
37
Пурзитидис
29
Тупта
29
Тупта
37
Пурзитидис
Тупта
17
17
Тупта
15
Рондич
8
Фридек
8
Фридек
15
Рондич
7
Рабушич
0
0
7
Рабушич
0
14
14
0
Остались в запасе
Динамо
Слован
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Возабал
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Динамо - Слован
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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