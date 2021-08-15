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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Виктория
Слован - Виктория: обзор матча 15 августа 2021
Слован
15.08.2021, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Виктория
52'
Р. Ржезник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Слован - Виктория
90'
+5
Желтая карточка
М. Кацер
90'
+3
Желтая карточка
М. Хибс
90'
+1
Желтая карточка
Я. Брабец
89'
Замена
Я. Брабец
️️️️
П. Шулц
85'
Желтая карточка
Д. Яношек
84'
Желтая карточка
A. Hruška
Замена
К. Фридек
️️️️
J. Necas
77'
Замена
М. Пурзитидис
️️️️
M. Faško
77'
69'
Замена
J. David Beauguel
️️️️
Т. Хоры
69'
Замена
Š. Falta
️️️️
Д. Москера
63'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
Ж. Каямба
62'
Желтая карточка
Т. Хоры
Замена
М. Рабушич
️️️️
Я. Матушек
56'
Замена
K. Meszaros
️️️️
D. Gembicky
56'
54'
Желтая карточка
Л. Перница
52'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ржезник
Пас отдал
Д. Москера
Желтая карточка
М. Косцельник
51'
46'
Замена
М. Кацер
️️️️
П. Буха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
22
Михал Фукала
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
3
Мартин Косцельник
ЦП
10
Ян Матушек
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
23
Michal Faško
ЦФ
14
Dominik Gembicky
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Виктория
11
Матей Хибс
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
14
Радим Ржезник
ЦЗ
8
Джон Москера
ЛВ
20
Павел Буха
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
16
Aleš Hruška
ЦФ
11
Жоэль Каямба
ЦФ
25
Томаш Хоры
ЦФ
25
Филип Каша
ЦФ
Главный тренер
Радослав Ковач
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
8
Кристиан Фридек
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
0
K. Meszaros
ЦФ
42
Ondřej Novotný
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
20
Šimon Falta
ЦЗ
66
Мирослав Кацер
ЦФ
50
Адриэль Ба Луа
ЦФ
9
Jean David Beauguel
ЦФ
4-3-3
34
Кноблох
37
Халуш
22
Фукала
3
Микула
23
Гебре Селасси
3
Косцельник
10
Матушек
15
Рондич
0
14
23
3-3-1-4
11
Хибс
4
Перница
14
Ржезник
20
Буха
39
Яношек
10
Шулц
8
Москера
25
Каша
25
Хоры
11
Каямба
16
0
8
Фридек
8
Фридек
0
14
0
0
14
10
Матушек
7
Рабушич
7
Рабушич
10
Матушек
23
37
Пурзитидис
37
Пурзитидис
23
10
Шулц
14
Брабец
14
Брабец
10
Шулц
8
Москера
20
20
8
Москера
20
Буха
66
Кацер
66
Кацер
20
Буха
11
Каямба
50
Ба Луа
50
Ба Луа
11
Каямба
25
Хоры
9
9
25
Хоры
Остались в запасе
Слован
Виктория
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
42
Ondřej Novotný
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
13
Марьян Тврдон
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
Главный тренер
Радослав Ковач
Остались в запасе
82
Olivier Vliegen
ВР
28
Kristian Michal
ЦП
42
Ondřej Novotný
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Радослав Ковач
Статистика матча Слован - Виктория
1
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
7
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Информация о матче
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