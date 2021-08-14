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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Динамо
Сигма - Динамо: обзор матча 14 августа 2021
Сигма
14.08.2021, суббота, 15:00
Чехия. Синот Лига, 4 тур
3 : 3
Завершен
Динамо
53'
В. Емелка
87'
P. Zifcak
9'
Ф. Бэсси
41'
П. Цавош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сигма - Динамо
Желтая карточка
Ю. Хватал
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
P. Zifcak
Пас отдал
А. Русек
87'
84'
Замена
Б. Чолич
️️️️
M. Sladký
84'
Замена
J. Vais
️️️️
П. Бранднер
Замена
P. Zifcak
️️️️
P. Gonzalez
80'
72'
Замена
M. Skoda
️️️️
Я. Гора
60'
Желтая карточка
М. Валента
Желтая карточка
В. Емелка
59'
55'
Замена
М. Валента
️️️️
P. Javorek
ГОЛ! 1:2!
В. Емелка
53'
Замена
D. Vanecek
️️️️
J. Sedlak
46'
Замена
M. Vepřek
️️️️
J. Matoušek
46'
Замена
К. Данек
️️️️
О. Змозла
46'
43'
Желтая карточка
М. Таловеров
Желтая карточка
М. Гала
43'
41'
ГОЛ! 0:2!
П. Цавош
Пас отдал
О. Михалик
9'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Бэсси
Пас отдал
M. Sladký
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
17
Мартин Гала
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Юрай Хватал
ЦП
93
P. Gonzalez
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
9
Антонин Русек
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Динамо
5
P. Novak
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
23
Якуб Гора
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Сигма
13
Ян Стейскал
ВР
21
Michal Vepřek
ЦЗ
9
Кристоф Данек
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
0
J. Vais
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
3-4-3
7
Брейте
17
Гала
21
Емелка
21
Змозла
22
Пулоло
93
30
30
Хватал
44
Мачик
16
9
Русек
2-3-5
5
40
Таловеров
22
0
8
Цавош
3
17
Михалик
11
Бранднер
14
Бэсси
42
Ворел
30
21
21
30
21
Змозла
9
Данек
9
Данек
21
Змозла
93
11
11
93
16
17
17
16
22
12
Чолич
12
Чолич
22
11
Бранднер
0
0
11
Бранднер
0
9
Валента
9
Валента
0
23
Гора
0
0
23
Гора
Остались в запасе
Сигма
Динамо
13
Ян Стейскал
ВР
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
31
David Sipos
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
23
Tomáš Zahradníček
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
18
P. Hellebrand
ЦП
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Сигма - Динамо
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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