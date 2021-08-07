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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Баник
Динамо - Баник: обзор матча 07 августа 2021
Динамо
07.08.2021, суббота, 17:00
Чехия. Синот Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Баник
58'
Ф. Бэсси
35'
Н. Кузманович
52'
D. Tetour
88'
Д. Лишка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Баник
88'
ГОЛ! 1:3!
Д. Лишка
Пас отдал
Й. Сор
Желтая карточка
П. Цавош
86'
83'
Замена
A.
️️️️
Д. Бухта
82'
Желтая карточка
Ф. Калоц
Замена
M. Mrsic
️️️️
О. Михалик
82'
77'
Замена
Л. Будински
️️️️
D. Tetour
77'
Замена
Я. Покорны
️️️️
Н. Кузманович
Замена
П. Бранднер
️️️️
Ф. Бэсси
76'
Замена
P. Novak
️️️️
M. Sladký
75'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
P. Javorek
66'
62'
Замена
И. Клима
️️️️
Л. Алмаши
61'
Замена
Й. Сор
️️️️
Р. Поточны
ГОЛ! 1:2!
Ф. Бэсси
Пас отдал
M. Králik
58'
52'
ГОЛ! 0:2!
D. Tetour
Пас отдал
J. Fleisman
Желтая карточка
Ф. Бэсси
47'
35'
ГОЛ! 0:1!
Н. Кузманович
Пас отдал
Д. Ндефе
29'
Желтая карточка
J. Lastuvka
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
22
Martin Sladký
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
0
P. Javorek
ЦП
23
Якуб Гора
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
3
Martin Králik
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Баник
2
Джигли Ндефе
ЦЗ
23
Ярослав Свозил
ЦЗ
27
Давид Лишка
ЦЗ
25
J. Fleisman
ЦЗ
26
Филип Калоц
ЦП
11
Неманья Кузманович
ЦП
19
Давид Бухта
ЦП
0
J. Lastuvka
ЦФ
8
Daniel Tetour
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
99
Ладислав Алмаши
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Динамо
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
5
P. Novak
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
9
Матей Валента
ЦФ
Баник
38
Якуб Покорны
ЦЗ
8
Адам Янош
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
7
Azevedo
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
11
Йира Сор
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
2-3-5
12
Чолич
40
Таловеров
22
8
Цавош
0
3
14
Бэсси
0
17
Михалик
42
Ворел
4-3-4
23
Свозил
27
Лишка
25
2
Ндефе
26
Калоц
11
Кузманович
19
Бухта
99
Алмаши
91
Поточны
8
0
22
5
5
22
0
18
18
0
17
Михалик
0
0
17
Михалик
14
Бэсси
11
Бранднер
11
Бранднер
14
Бэсси
11
Кузманович
38
Покорны
38
Покорны
11
Кузманович
8
32
Будински
32
Будински
8
19
Бухта
7
7
19
Бухта
91
Поточны
11
Сор
11
Сор
91
Поточны
99
Алмаши
23
Клима
23
Клима
99
Алмаши
Остались в запасе
Динамо
Баник
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
9
Матей Валента
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
8
Адам Янош
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Властимил Петржела
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
9
Матей Валента
ЦФ
Остались в запасе
8
Адам Янош
ЦП
1
Radovan Murin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Властимил Петржела
Статистика матча Динамо - Баник
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Баник
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Баник
0 : 0
18.10.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Богемианс 1905
0 : 0
10.10.2026
Баник
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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